عربي-دولي

إصابات في الكويت جراء شظايا صواريخ

Lebanon 24
06-04-2026 | 04:41
إصابات في الكويت جراء شظايا صواريخ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن غرفة العمليات المركزية تلقت فجر الاثنين بلاغات عن سقوط مقذوفات وشظايا في منطقة سكنية شمال البلاد، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إن فرق الطوارئ الطبية والإسعاف تدخلت فوراً للتعامل مع الحادث بأعلى درجات الجهوزية، حيث عولجت حالتان لامرأتين ميدانياً من دون الحاجة إلى نقلهما، فيما نُقلت إصابة ثالثة إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء لاستكمال العلاج والتقييم.

وأضاف أن أقسام الطوارئ استقبلت أيضاً عدداً من الحالات التي حضرت من تلقاء نفسها إلى المستشفى، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6 إصابات، توزعت بين جروح سطحية في الرأس والأطراف، وتأثيرات سمعية مؤقتة ناجمة عن شدة الانفجار، إضافة إلى إصابات ناتجة عن السقوط.

وأكد السند أن جميع الحالات مستقرة وتلقت الرعاية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، من دون تسجيل أي مضاعفات خطرة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية نفذت مسحاً شاملاً للمنطقة بعد انتهاء الاستجابة الأولية، للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى غير مبلغ عنها.
