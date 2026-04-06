أدرعي: قمنا باغتيال كمال ملحم

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم أمس الأحد، مقرًا رئيسيًا يُعنى بإدارة النيران لفرقة الإمام حسين، واغتال مسؤول المدفعية في كمال ملحم، وهو أحد مساعدي قائد الفرقة يحيى حسين إلى جانب عدد آخر من العناصر".



وأضاف: "في إطار مهامه، أدار ملحم ودفع قدمًا مبخططات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه أراضي وقوات الجيش الإسرائيليّ. كما شكّل مصدر معرفة مركزي وكان قائدًا بارزًا داخل الفرقة".



وتابع: "كما انخرط ملحم في شراء وسائل قتالية وذلك إلى جانب شغله منصب رئيس الفرقة".



وقال: "تُعد فرقة الإمام حسين قوة عسكرية يستخدمها لتعزيز "محور " وتنفيذ مخططات ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ ومواطني إسرائيل".

