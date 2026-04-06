بالفيديو... ثوران بركان دوكونو في إندونيسيا

أطلق خبراء مركز مراقبة البراكين في في تحذيرا للسكان المحليين بعد ثوران دوكونو وإطلاقه كمية كبيرة من الرماد في الجو.

وتبعا للمعلومات التي نقلتها وكالة "Antara" عن الخبراء في المركز، فإن الرماد البركاني ارتفع ألف متر فوق فوهة البركان، ليصل إلى ارتفاع يقارب 2087 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ورافق الثوران انبعاثات كثيفة من الرماد الأبيض والرمادي، انتشرت باتجاه الغرب.





ونصحت الجهات المعنية السكان المحليين والسياح بعدم الاقتراب من فوهة البركان في دائرة نصف قطرها 4 كيلومترات، وارتداء الكمامات الواقية لحماية الجهاز التنفسي من استنشاق الرماد البركانيّ. (روسيا اليوم)

