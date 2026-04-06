في حيفا.. صاروخ إسرائيلي يقتل 4 إسرائيليين

أعلنت فرق الإنقاذ ، الاثنين، انتشال أربع جثث من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جراء استهدافه بصاروخ إيراني في مدينة حيفا شمالي .





وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن فرق الإنقاذ تمكنت، بعد ساعات طويلة من عمليات البحث، من انتشال جثتي شخصين كانا عالقين تحت الأنقاض في موقع سقوط الصاروخ، وذلك بعد العثور في وقت سابق على جثتي شخصين آخرين كانا في عداد المفقودين.



وقال الإسعاف ، في أعقاب حادثة أمس الأحد في حيفا، "في هذه الساعة 12:40 تم انتشال امرأة تبلغ نحو 35 عاماً دون علامات حياة، وأعلن مسعفو نجمة داوود الحمراء وفاتها".



وذكر الإسعاف أنه بذلك "تم انتشال جميع المفقودين الأربعة دون علامات حياة"، فيما أعلن مسعفو نجمة داوود الحمراء وفاتهم".



وبحسب المصدر ذاته، فإن الصاروخ ، وهو صاروخ باليستي يزن نحو 450 كيلوغراماً، أصاب بشكل مباشر مبنى سكنياً مكوناً من 5 طوابق في المدينة، ما أدى إلى انهيار جزئي وأضرار جسيمة في الموقع.



Advertisement