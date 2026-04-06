عربي-دولي
ما هو الهدف التالي لأميركا وإسرائيل في إيران؟ صحيفة تكشف
Lebanon 24
06-04-2026
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وجود قائمة أهداف مشتركة بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل، تهدف إلى شل الاقتصاد
الإيراني
وضمان عرقلة أي محاولات لتعافي النظام على المدى
الطويل
.
وقال مسؤول إسرائيلي إن
تل أبيب
تنتظر هذا الأسبوع الحصول على تفويض من
واشنطن
لبدء استهداف منشآت الطاقة في
إيران
، ما قد يقوض الإنتاج في واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم.
وتوضح الصحيفة أن استهداف أسس الاقتصاد الإيراني سيعد تصعيداً في الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع، والتي تهدف إلى إجبار
طهران
على التراجع عن إبطاء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وبدأت
إسرائيل
والولايات المتحدة بالفعل في الأيام الأخيرة تكثيف الهجمات على أهداف غير مرتبطة بالطاقة، بما في ذلك استهداف أكبر مصانع الصلب والبتروكيماويات في إيران وجسر استراتيجي.
وقال المسؤول
الإسرائيلي
السابق في الأمن القومي ونائب رئيس مجموعة استشارية، أفنير غولوف: "إنهم يبعثون برسالة مفادها أننا جادون، وإذا استمرت عدم الموافقة على إنهاء الحرب، فإن الثمن الذي ستدفعونه لاقتصادكم سيزداد أكثر فأكثر".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
صعد تهديداته لإيران، مُتوعداً بقصف الجسور ومحطات الطاقة الثلاثاء إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان إنقاذ طيار أميركي ثانٍ مفقود في إيران منذ الجمعة مُصاباً بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في
الشرق الأوسط
أسبوعها السادس.
وعبر منصة "تروث سوشال"، قال
ترامب
إن "الثلاثاء يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، مهدداً بـ"شيء غير مسبوق"، قبل أن يهاجم طهران بعبارات نابية مطالباً بفتح المضيق.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: اطلاق موجة ثالثة ورابعة ضد أهداف عسكرية وأمنية واسعة النطاق تابعة لأميركا وإسرائيل
Lebanon 24
الحرس الثوري: اطلاق موجة ثالثة ورابعة ضد أهداف عسكرية وأمنية واسعة النطاق تابعة لأميركا وإسرائيل
06/04/2026 18:11:57
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: مخزون صواريخ إيران لا يزال تحت الأرض بمواقع معروفة لأميركا وإسرائيل
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: مخزون صواريخ إيران لا يزال تحت الأرض بمواقع معروفة لأميركا وإسرائيل
06/04/2026 18:11:57
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمتلك إيران صواريخ "عابرة للقارات"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هل تمتلك إيران صواريخ "عابرة للقارات"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
06/04/2026 18:11:57
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف: وساطة رباعية لمحاولة إنهاء حرب إيران واحتواء تصاعد أزمة الطاقة!
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف: وساطة رباعية لمحاولة إنهاء حرب إيران واحتواء تصاعد أزمة الطاقة!
06/04/2026 18:11:57
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلي
نائب رئيس
الإيراني
إسرائيل
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه خطة ترامب الجديدة ضد إيران.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة ترامب الجديدة ضد إيران.. "معاريف" تكشفها
11:00 | 2026-04-06
06/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة قادة عسكريين.. ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً حول الحرب ضد إيران
Lebanon 24
بمشاركة قادة عسكريين.. ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً حول الحرب ضد إيران
10:51 | 2026-04-06
06/04/2026 10:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟
10:45 | 2026-04-06
06/04/2026 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار الخلاف الملكي... ماذا حصل خلال زواج الأمير هاري من ميغان ماركل؟
Lebanon 24
أسرار الخلاف الملكي... ماذا حصل خلال زواج الأمير هاري من ميغان ماركل؟
10:18 | 2026-04-06
06/04/2026 10:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كوننا عالق داخل ثقب أسود؟ إليكم ما يقوله العلماء
Lebanon 24
هل كوننا عالق داخل ثقب أسود؟ إليكم ما يقوله العلماء
10:00 | 2026-04-06
06/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:00 | 2026-04-05
05/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
Lebanon 24
بعد استهداف شقة في المبنى الذي يقطنه.. استشهاد مواطن في عين سعادة
14:41 | 2026-04-05
05/04/2026 02:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
Lebanon 24
استهداف شقة في عين سعادة...4 شهداء وعدد من الجرحى
14:04 | 2026-04-05
05/04/2026 02:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2026-04-06
هذه خطة ترامب الجديدة ضد إيران.. "معاريف" تكشفها
10:51 | 2026-04-06
بمشاركة قادة عسكريين.. ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً حول الحرب ضد إيران
10:45 | 2026-04-06
إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟
10:18 | 2026-04-06
أسرار الخلاف الملكي... ماذا حصل خلال زواج الأمير هاري من ميغان ماركل؟
10:00 | 2026-04-06
هل كوننا عالق داخل ثقب أسود؟ إليكم ما يقوله العلماء
09:59 | 2026-04-06
غارات إسرائيليّة استهدفت مجمعاً للبتروكيماويات في إيران
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 18:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
