ما هو الهدف التالي لأميركا وإسرائيل في إيران؟ صحيفة تكشف

كشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وجود قائمة أهداف مشتركة بين وإسرائيل، تهدف إلى شل الاقتصاد وضمان عرقلة أي محاولات لتعافي النظام على المدى .



وقال مسؤول إسرائيلي إن تنتظر هذا الأسبوع الحصول على تفويض من لبدء استهداف منشآت الطاقة في ، ما قد يقوض الإنتاج في واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم.



وتوضح الصحيفة أن استهداف أسس الاقتصاد الإيراني سيعد تصعيداً في الحرب المستمرة منذ 5 أسابيع، والتي تهدف إلى إجبار على التراجع عن إبطاء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



وبدأت والولايات المتحدة بالفعل في الأيام الأخيرة تكثيف الهجمات على أهداف غير مرتبطة بالطاقة، بما في ذلك استهداف أكبر مصانع الصلب والبتروكيماويات في إيران وجسر استراتيجي.



وقال المسؤول السابق في الأمن القومي ونائب رئيس مجموعة استشارية، أفنير غولوف: "إنهم يبعثون برسالة مفادها أننا جادون، وإذا استمرت عدم الموافقة على إنهاء الحرب، فإن الثمن الذي ستدفعونه لاقتصادكم سيزداد أكثر فأكثر".



وكان الرئيس الأميركي صعد تهديداته لإيران، مُتوعداً بقصف الجسور ومحطات الطاقة الثلاثاء إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان إنقاذ طيار أميركي ثانٍ مفقود في إيران منذ الجمعة مُصاباً بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في أسبوعها السادس.



وعبر منصة "تروث سوشال"، قال إن "الثلاثاء يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، مهدداً بـ"شيء غير مسبوق"، قبل أن يهاجم طهران بعبارات نابية مطالباً بفتح المضيق.







