عربي-دولي

مرشد إيران "لا يمارس مهامه".. ماذا قال عنه تقرير إسرائيلي؟

Lebanon 24
06-04-2026 | 06:52
مرشد إيران لا يمارس مهامه.. ماذا قال عنه تقرير إسرائيلي؟
نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني رفيع قوله إنَّ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يمارس مهامه بعد إصابته خلال التنصيب، في وقت يشهد فيه النظام الإيراني صراعاً محتدماً على السلطة بين الرئيس مسعود بزشكيان والمعسكر المتشدد.


وأوضح المصدر أن الخلافات تصاعدت داخل أعلى هرم السلطة في طهران، مع تزايد التباين بين الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يميل إلى مقاربة أكثر براغماتية، وقيادات متشددة داخل الحرس الثوري تدفع نحو استمرار التصعيد.


وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لمواصلة عمليات الاغتيال المستهدفة ضد كبار ضباط الحرس الثوري، في إطار العمليات العسكرية الجارية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف جهوده لتحديد أماكن اختباء القيادات العليا.


وذكر أنَّ سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ ضربات شبه يومية، بمعدل كل يوم أو يومين، تستهدف عناصر وقيادات ميدانية، من بينهم ضباط برتب متقدمة وقادة إقليميون.


وختم المصدر بالقول إن "ما يُعلن لا يعكس كامل حجم العمليات"، في إشارة إلى أن جزءا كبيراً من هذه الضربات لا يتم الكشف عنه إعلامياً. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
ما قصة "مرشد إيران" مع الذكاء الإصطناعي؟ شكوك تُثار وهذه تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراف عن حرب إيران.. ماذا قال تقرير أميركي؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24

