مرشد إيران "لا يمارس مهامه".. ماذا قال عنه تقرير إسرائيلي؟

نقل موقع "واللا" عن مصدر أمني رفيع قوله إنَّ المرشد مجتبى لا يمارس مهامه بعد إصابته خلال التنصيب، في وقت يشهد فيه النظام الإيراني صراعاً محتدماً على السلطة بين الرئيس مسعود بزشكيان والمعسكر المتشدد.





وأوضح المصدر أن الخلافات تصاعدت داخل أعلى هرم السلطة في ، مع تزايد التباين بين الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يميل إلى مقاربة أكثر براغماتية، وقيادات متشددة داخل تدفع نحو استمرار التصعيد.





وأشار إلى أن تستعد لمواصلة عمليات الاغتيال المستهدفة ضد كبار ضباط الحرس الثوري، في إطار العمليات العسكرية الجارية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف جهوده لتحديد أماكن اختباء القيادات .





وذكر أنَّ سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ ضربات شبه يومية، بمعدل كل يوم أو يومين، تستهدف عناصر وقيادات ميدانية، من بينهم ضباط برتب متقدمة وقادة إقليميون.





وختم المصدر بالقول إن "ما يُعلن لا يعكس كامل حجم العمليات"، في إشارة إلى أن جزءا كبيراً من هذه الضربات لا يتم الكشف عنه إعلامياً. (سكاي نيوز عربية)