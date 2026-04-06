عربي-دولي
اعتراض صواريخ وطائرات.. بيان عسكريّ بحريني
Lebanon 24
06-04-2026
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قوة دفاع
البحرين
أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 188 صاروخاً و498 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات
الإيرانية
التي استهدفت
المملكة
.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها "تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إن الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونة بعون الله".
ودعت القيادة العامة الجميع إلى"ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة
وسائل الإعلام الرسمية
والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات".
وشددت على أن "استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق
الأمم المتحدة
، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين".
