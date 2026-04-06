أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟

سجلت أسعار النفط
الخام ارتفاعاً في التداولات المبكرة اليوم الإثنين، حيث ارتفع خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي بنسبة 1.86% ليصل إلى 113.62 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط
وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.
كذلك، ارتفع خام برنت
عند افتتاح التداولات هذا الأسبوع بنسبة 1.16%، ليصل إلى 110.30 دولار للبرميل.
وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
تهديده لإيران أمس الأحد، مُتوعداً بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقُم بإعادة فتح مضيق هرمز
.
وكتب ترامب
على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في إيران
. لن يكون هناك شيء مشابه له".
وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأميركي وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!"، بعدما أبدى أيضاً اعتقاده في حديث مع قناة فوكس نيوز
بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الإثنين.
وقامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز
في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل كبير.