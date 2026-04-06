أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟

سجلت أسعار الخام ارتفاعاً في التداولات المبكرة اليوم الإثنين، حيث ارتفع خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 1.86% ليصل إلى 113.62 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب في وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.



كذلك، ارتفع عند افتتاح التداولات هذا الأسبوع بنسبة 1.16%، ليصل إلى 110.30 دولار للبرميل.



وجدد الرئيس الأميركي تهديده لإيران أمس الأحد، مُتوعداً بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقُم بإعادة فتح .



وكتب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معاً في حزمة واحدة، في . لن يكون هناك شيء مشابه له".



وفي وقت لاحق، بدا الرئيس الأميركي وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!"، بعدما أبدى أيضاً اعتقاده في حديث مع بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الإثنين.





وقامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل كبير.

Advertisement