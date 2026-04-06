عربي-دولي

بعد اغتيال رئيس استخبارات "الحرس الثوري".. ماذا قال نتنياهو؟

Lebanon 24
06-04-2026 | 07:50
بعد اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري.. ماذا قال نتنياهو؟
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  اليوم الاثنين، باغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، متوعداً بأن إسرائيل "ستواصل بكامل القوة" تحقيق أهدافها في الحرب.


وأشاد نتنياهو أيضاً باغتيال يزدان مير، المعروف بلقب سردار باقري، الذي كان يتولى قيادة الوحدة السرية 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، واصفاً إياه بأنه "مسؤول عن هجمات استهدفت يهودا وإسرائيليين حول العالم" وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر من أن "من يسعى لقتل مواطنينا، ومن يوجه الإرهاب ضد إسرائيل، ومن يبني محور الشر الإيراني – سيكون عرضه للمحاسبة، ونحن نتحرك بقوة وعزم، وسنصل إلى كل من يسعى لإيذائنا."


 واختتم نتنياهو منشوره بالقول: "سنواصل القتال بكامل القوة، على جميع الجبهات، حتى يتم إزالة التهديد وتتحقق جميع أهداف الحرب".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل ‌مجيد ‌خادمي بضربات أميركية إسرائيلية اليوم.

 وقال الحرس الثوري في بيان، إن خادمي قتل إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.


يشار إلى أن خادمي قد تم تعيينه رئيسا لاستخبارات الحرس خلفا للعميد محمد كاظمي الذي اغتالته إسرائيل في يونيو 2025 خلال حرب الاثني عشر يوماً.
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: اغتيال "خادمي "ضربة قوية لقدرات الاستخبارات الحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: استأصلنا ذراعًا مركزية أخرى في نظام الإرهاب الإيرانيّ باغتيال رئيس المخابرات في الحرس الثوريّ
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: لن نسمح بإضعاف القوة الناعمة والمعنوية لنا بعد اغتيال المتحدث باسمنا محمد علي نائيني
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري اللواء مجيد خادمي فجر اليوم في هجوم أميركي اسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 18:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-06
Lebanon24
10:51 | 2026-04-06
Lebanon24
10:45 | 2026-04-06
Lebanon24
10:18 | 2026-04-06
Lebanon24
10:00 | 2026-04-06
Lebanon24
09:59 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
