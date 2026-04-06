بعد اغتيال رئيس استخبارات "الحرس الثوري".. ماذا قال نتنياهو؟

أشاد ، اليوم الاثنين، باغتيال رئيس جهاز استخبارات ، مجيد خادمي، متوعداً بأن "ستواصل بكامل القوة" تحقيق أهدافها في الحرب.





وأشاد أيضاً باغتيال يزدان مير، المعروف بلقب سردار باقري، الذي كان يتولى قيادة الوحدة السرية 840 التابعة لفيلق في ، واصفاً إياه بأنه "مسؤول عن هجمات استهدفت وإسرائيليين حول العالم" وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وحذر من أن "من يسعى لقتل مواطنينا، ومن يوجه الإرهاب ضد إسرائيل، ومن يبني محور الشر الإيراني – سيكون عرضه للمحاسبة، ونحن نتحرك بقوة وعزم، وسنصل إلى كل من يسعى لإيذائنا."





واختتم نتنياهو منشوره بالقول: "سنواصل القتال بكامل القوة، على جميع الجبهات، حتى يتم إزالة التهديد وتتحقق جميع أهداف الحرب".



وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل ‌مجيد ‌خادمي بضربات أميركية إسرائيلية اليوم.



وقال الحرس الثوري في بيان، إن خادمي قتل إثر هجوم أميركي إسرائيلي على .





يشار إلى أن خادمي قد تم تعيينه رئيسا لاستخبارات الحرس خلفا للعميد محمد كاظمي الذي اغتالته إسرائيل في يونيو 2025 خلال حرب الاثني عشر يوماً.

Advertisement