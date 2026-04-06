هجوم خطير... شركة "آبل" تُصدر تحذيراً عاجلاً لمستخدميها

أصدرت شركة "آبل" تحديثا طارئا لنظام "iOS" و"iPadOS"، وحثّت جميع مستخدمي "آيفون" و"آيباد" على تثبيته فورا لحماية الأجهزة من هجوم إلكترونيّ متطوّر يعرف باسم "DarkSword".



ووسّعت آبل نطاق تحديث "iOS 18.7.7" و"iPadOS 18.7.7" ليشمل مجموعة أكبر من الأجهزة، بما فيها الأجهزة القديمة التي لم تُحدّث بعد إلى أحدث إصدار.

وتقول الشركة إن التحديث يوفر حماية مهمة للمستخدمين الذين فعّلوا التحديثات التلقائية.