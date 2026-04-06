أجمل إمرأة" في إيران... هكذا عبّرت عن مُعارضتها للنظام في طهران

انضمت عارضة الأزياء إلى معارضي النظام الإيرانيّ في الخارج، وأبدت دعمها للعمليات العسكرية على منشآت عسكرية في بلادها، وتأييدها لقرارات الرئيس الأميركيّ ، ولولي السابق رضا بهلوي.



وطوِّقت جابري المعروفة بلقب "أجمل امرأة إيرانية على مستوى العالم"، رقبتها بـ"حبل مشنقة"، تعبيرًا عن سخطها إزاء إعدام النظام المواطنين الإيرانيين الراغبين في التحرر من الظلم والقهر. (ارم نيوز)

