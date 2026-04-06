البيت الأبيض: ندرس أكثر من مقترح لإنهاء حرب إيران

كشف مسؤول كبير في ، اليوم الاثنين، إن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما في الحرب بين وإيران هو أحد عدة أفكار قيد فقط، محذرا من التعاطي معه كما لو كان أمرا محسوما.

وأضاف المسؤول أن لم يوافق رسميا على هذا المقترح حتى الآن، بحسب ما نقلته قناة NBC الإخبارية.



أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة إقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً يمكن أن يمهّد لاتفاق دائم ينهي الحرب، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الاثنين. (العربية)