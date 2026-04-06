أسرار الخلاف الملكي... ماذا حصل خلال زواج الأمير هاري من ميغان ماركل؟

تحدّث الكاتب هاردمان في كتابه " "، عن خلاف مزعوم بين الأمير هاري وموظفي الملكي بشأن التاج الذي ارتدته خلال حفل زفافها في العام 2018.





وبحسب هاردمان، فإن الجدل تمحور حول إجراءات الحصول على تاج ماري الماسي، الذي اختارته ميغان لارتدائه في حفل زفافها في سانت .



وأشار إلى أن الأمير هاري رافق زوجته خلال عملية اختيار التاج من مجموعة الملكة، وهو ما اعتُبر خروجًا عن المعتاد في مثل هذه الإجراءات.



وكشف أن موظفة القصر أنجيلا واجهت تعقيدات تنظيمية خلال محاولة إخراج التاج، حيث طُلبت إجراءات أمنية خاصة تتعلق بنقله، في ظل تحفظات على هذا الطلب.

وأشارت مصادر إلى أن كانت على علم بالواقعة، وأبدت عدم رضاها عن طريقة التواصل مع القصر. (ارم نيوز)






