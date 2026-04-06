لهذا السبب.. ترامب يتراجع عن فكرة ضم كندا!

وأشار إلى أن سبب تراجعه عن هذه الفكرة يكمن في احترامه للملكية ولتاريخ كندا الذي يمتد لمئتي عام.نقلت صحيفة " ميل" البريطانية عن ترامب قوله ردا على سؤال حول احتمالات انضمام كندا إلى : "أعتقد أن لدى الكنديين تاريخا يمتد لمئتي عام، ومسألة -هيا يا كندا- برمتها... ليست بالأمر الذي يمكن حله في ثلاث سنوات ونصف السنة (ما بقي من مدة ولاية ترامب الرئاسية). لذا لا أعتقد أن ذلك سيحدث!".ونوه الرئيس الأميركي أيضا بأنه في حين أن الملك لا يزال رئيسا لكندا، وإن كان اسميا، يحترم سلطته في ذلك البلد.جاء تصريح ترامب هذا، قبل الزيارة الرسمية المعلنة لتشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة، والتي ستجري في الفترة من 27 إلى 30 أبريل وستختتم بمأدبة عشاء فاخرة في .قبل ذلك، صرح الزعيم الأمريكي عدة مرات بأن كندا يجب أن تكون الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، لأنها "تعتمد كليا على ".