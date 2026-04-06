هل اقتربَ وقف إطلاق النار في إيران؟ صحيفة إسرائيلية تتحدث

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، الإثنين، أن المسؤولين الإسرائيليين لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في في الوقت القريب.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن تل أبيب لا تتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة رغم جهود الوساطة المتواصلة منذ أيام، مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس الأميركي .





وأوضح المسؤول أن تل أبيب وواشنطن تنسقان العمليات أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً احتفاظهما بأهدافهما الاستراتيجية الخاصة.





وقال ، الإثنين، إن يوم الثلاثاء يمثل الموعد النهائي لإيران، مشيراً إلى أن طهران بدأت التفاوض بنية حسنة وأن المفاوضين باتوا أكثر عقلانية.





وأضاف ترامب للصحافيين على هامش احتفال بمناسبة عيد الفصح في ، بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار مع إيران طرحته الدول الوسيطة، إنه "خطوة بالغة الأهمية".





وأكد الرئيس الأميركي أن الاقتراح "ليس جيدا بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية"، لافتاً إلى أن الوسطاء "يفاوضون الآن".





والإثنين، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي لم يوافق حتى الآن على مقترح وقف إطلاق النار مع إيران.





ونقل مراسل " عربية" عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن المقترح الذي أرسلته باكستان هو واحد من عدة أفكار، لكن الرئيس ترامب لم يوافق عليها حتى الآن.





تفاصيل المقترح الباكستاني



وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، الاثنين، عن مصدر مطلع أن باكستان أرسلت خطة لإنهاء الأعمال القتالية إلى إيران والولايات المتحدة، والتي ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.





وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.





وقال المصدر: "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.





وقال المصدر لرويترز إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ظل على اتصال "طوال الليل" بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي.





ووفقا للمقترح، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا ويعاد فتح مضيق هرمز على أن يتم الانتهاء من تسوية أكبر خلال فترة تتراوح من 15 يوماً إلى 20 يوماً.





وسيشمل الاتفاق، الذي أطلق عليه مؤقتا اسم "اتفاق إسلام آباد"، إطارا إقليميا يتعلق بالمضيق وإجراء محادثات نهائية مباشرة في إسلام آباد.





وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، الاثنين، إن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مضيفا أن طهران ترى أن ‌ ليست ⁠مستعدة لوقف إطلاق نار دائم.





وأكد المسؤول أن إيران تلقت مقترحاً من باكستان لوقف إطلاق النار على الفور وأنها تدرسه، مضيفا أن طهران لا تقبل بممارسة ضغوط عليها لقبول مواعيد نهائية واتخاذ قرار.





وذكر المصدر أن الاتفاق النهائي من المتوقع أن يتضمن التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية مقابل رفع عنها والإفراج عن أصول مجمدة.





وقال مصدران باكستانيان إن إيران لم تلتزم بعد رغم تكثيف الاتصالات المدنية والعسكرية.





وقال أحد المصادر "لم ترد إيران بعد"، مضيفا أن ⁠المقترحات المدعومة من باكستان والصين والولايات المتحدة بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لم تحظ حتى الآن بأي .