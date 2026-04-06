الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد اغتيال رئيس استخباراته في طهران

06-04-2026 | 13:55
الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد اغتيال رئيس استخباراته في طهران
تعهدت استخبارات الحرس الثوري الإيراني بالثأر لرئيسها مجيد خادمي، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية في طهران، في خضم الحرب مع الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الاستخبارات في بيان نشره موقع سباه نيوز التابع للحرس الثوري، إن على إسرائيل أن تنتظر "ضربة انتقامية كبرى"، وفق زعمها.

كما أضافت أن الضربة ستطال مخططي ومنفذي العملية.

وكان الحرس الثوري أعلن، اليوم الاثنين، مقتل رئيس جهاز استخباراته مجيد خادمي.

وقال في بيان مقتضب، إن رئيس الاستخبارات اللواء خادمي، قتل فجراً في هجوم أميركي إسرائيلي.

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القضاء على خادمي، وتوعد بمواصلة ملاحقة القادة الإيرانيين وتصفيتهم.

وشدد على أن إسرائيل مستمرة في تقويض قدرات النظام الإيراني.
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: اغتيال "خادمي "ضربة قوية لقدرات الاستخبارات الحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
‏أنباء عن اغتيال حسن حسن زاده قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقرا لاستخبارات الحرس الثوري في طهران
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: لن نسمح بإضعاف القوة الناعمة والمعنوية لنا بعد اغتيال المتحدث باسمنا محمد علي نائيني
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
