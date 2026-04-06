Advertisement

عربي-دولي

أكسيوس: الرد الإيراني "متشدد للغاية" وفرص النجاة من الحرب تتلاشى

06-04-2026 | 14:01
أكسيوس: الرد الإيراني متشدد للغاية وفرص النجاة من الحرب تتلاشى
كشف موقع "أكسيوس"، أن إيران أرسلت رداً من 10 نقاط على المقترحات المطروحة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وسط تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل انتهاء مهلة الرئيس دونالد ترامب المحددة عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي.
 
ووصف مسؤول أميركي الرد الإيراني بأنه "متشدد إلى الحد الأقصى"، بينما اعتبره ترامب "مقترحاً مهماً لكنه غير كافٍ"، مؤكداً أنه من غير المرجح تمديد المهلة ومكرراً تهديده بتدمير البنية التحتية المدنية الإيرانية في حال الفشل.

وتتضمن المطالب الإيرانية، وفق وكالة "إرنا"، ضرورة الوقف الدائم للحرب وليس مجرد هدنة مؤقتة، وربط التهدئة في إيران بوقف الأعمال القتالية في المنطقة ولا سيما لبنان، بالإضافة إلى المطالبة ببروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، ورفع العقوبات الدولية، ودفع تعويضات لإعادة الإعمار.
 
وفي المقابل، يتمسك ترامب بمطالب تسليم إيران كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب والتعهد بعدم استئناف التخصيب، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب من التوصل إلى اتفاق، معرباً عن قلقه من هذه الخطوة خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

وتدور المفاوضات الحالية، التي يشارك فيها وسطاء إقليميون وباكستانيون، حول اتفاق من مرحلتين يبدأ بهدنة لمدة 45 يوماً للتفاوض، يعقبها إنهاء كامل للحرب.
 
وبينما يلوح ترامب بضرب محطات الكهرباء والجسور، تتوعد طهران بالرد باستهداف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج، مما يضع المنطقة أمام تداعيات خطيرة مع اقتراب ساعة الصفر للمهلة الأميركية.


Advertisement
