11
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
أكسيوس: الرد الإيراني "متشدد للغاية" وفرص النجاة من الحرب تتلاشى
Lebanon 24
06-04-2026
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "أكسيوس"، أن
إيران
أرسلت رداً من 10 نقاط على المقترحات المطروحة مع
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب، وسط تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل انتهاء مهلة الرئيس
دونالد ترامب
المحددة عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي.
ووصف مسؤول أميركي الرد
الإيراني
بأنه "متشدد إلى الحد
الأقصى
"، بينما اعتبره
ترامب
"مقترحاً مهماً لكنه غير كافٍ"، مؤكداً أنه من غير المرجح تمديد المهلة ومكرراً تهديده بتدمير البنية التحتية المدنية
الإيرانية
في حال الفشل.
وتتضمن المطالب الإيرانية، وفق وكالة "إرنا"، ضرورة الوقف الدائم للحرب وليس مجرد هدنة مؤقتة، وربط التهدئة في إيران بوقف الأعمال القتالية في المنطقة ولا سيما
لبنان
، بالإضافة إلى المطالبة ببروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، ورفع
العقوبات
الدولية، ودفع تعويضات لإعادة الإعمار.
وفي المقابل، يتمسك ترامب بمطالب تسليم إيران كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب والتعهد بعدم استئناف التخصيب، فيما حذر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
ترامب من التوصل إلى اتفاق، معرباً عن قلقه من هذه الخطوة خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.
وتدور المفاوضات الحالية، التي يشارك فيها وسطاء إقليميون وباكستانيون، حول اتفاق من مرحلتين يبدأ بهدنة لمدة 45 يوماً للتفاوض، يعقبها إنهاء كامل للحرب.
وبينما يلوح ترامب بضرب محطات الكهرباء والجسور، تتوعد
طهران
بالرد باستهداف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج، مما يضع المنطقة أمام تداعيات خطيرة مع اقتراب ساعة الصفر للمهلة الأميركية.
أكسيوس: الرد الايراني يشمل مطالبة بإنهاء الحرب في إيران وإنهاء الأعمال العدائية في لبنان
Lebanon 24
أكسيوس: الرد الايراني يشمل مطالبة بإنهاء الحرب في إيران وإنهاء الأعمال العدائية في لبنان
07/04/2026 03:15:40
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع: الإمارات تصف الهجوم الإيراني عليها بـ"انتهاك صارخ" وتؤكد حقها في الرد
07/04/2026 03:15:40
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": حرب ترامب هدية للمتشددين الإيرانيين
07/04/2026 03:15:40
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
07/04/2026 03:15:40
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالآلاف.. كم بلغ عدد المصابين الإسرائيليين جراء حرب إيران ولبنان؟
Lebanon 24
بالآلاف.. كم بلغ عدد المصابين الإسرائيليين جراء حرب إيران ولبنان؟
17:00 | 2026-04-06
06/04/2026 05:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
صاعقة رعدية تودي بحياة شاب في سوريا!
16:47 | 2026-04-06
06/04/2026 04:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد صحفياً بالسجن ويطالب بكشف مصدر تسريب خبر إنقاذ طيار أميركي في إيران
16:16 | 2026-04-06
06/04/2026 04:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب إيران سلطت الضوء عليه.. ما هو نظام "SERE" لإنقاذ الطيارين؟
16:00 | 2026-04-06
06/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر لإيران: تصعيدكم عبث بأمن المنطقة واستهتار باستقرارها
15:57 | 2026-04-06
06/04/2026 03:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:15 | 2026-04-06
06/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
