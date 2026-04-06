أكسيوس: الرد الإيراني "متشدد للغاية" وفرص النجاة من الحرب تتلاشى

كشف موقع "أكسيوس"، أن أرسلت رداً من 10 نقاط على المقترحات المطروحة مع لإنهاء الحرب، وسط تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل انتهاء مهلة الرئيس المحددة عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي.

ووصف مسؤول أميركي الرد بأنه "متشدد إلى الحد "، بينما اعتبره "مقترحاً مهماً لكنه غير كافٍ"، مؤكداً أنه من غير المرجح تمديد المهلة ومكرراً تهديده بتدمير البنية التحتية المدنية في حال الفشل.



وتتضمن المطالب الإيرانية، وفق وكالة "إرنا"، ضرورة الوقف الدائم للحرب وليس مجرد هدنة مؤقتة، وربط التهدئة في إيران بوقف الأعمال القتالية في المنطقة ولا سيما ، بالإضافة إلى المطالبة ببروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، ورفع الدولية، ودفع تعويضات لإعادة الإعمار.

وفي المقابل، يتمسك ترامب بمطالب تسليم إيران كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب والتعهد بعدم استئناف التخصيب، فيما حذر بنيامين ترامب من التوصل إلى اتفاق، معرباً عن قلقه من هذه الخطوة خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.



وتدور المفاوضات الحالية، التي يشارك فيها وسطاء إقليميون وباكستانيون، حول اتفاق من مرحلتين يبدأ بهدنة لمدة 45 يوماً للتفاوض، يعقبها إنهاء كامل للحرب.

وبينما يلوح ترامب بضرب محطات الكهرباء والجسور، تتوعد بالرد باستهداف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج، مما يضع المنطقة أمام تداعيات خطيرة مع اقتراب ساعة الصفر للمهلة الأميركية.





