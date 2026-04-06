نتنياهو: تفكيك ممنهج لتمويل الحرس الثوري واستهداف قياداته في إيران

06-04-2026 | 13:59
نتنياهو: تفكيك ممنهج لتمويل الحرس الثوري واستهداف قياداته في إيران
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعمل على "تفكيك آلة تمويل الحرس الثوري الإيراني بشكل ممنهج"، من خلال تدمير المصانع وتصفية كبار المسؤولين.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "تحدثتُ أمس مجددا مع صديقي، الرئيس ترامب. وأعربت عن تقديرنا البالغ لعملية الإنقاذ البطولية لعضو طاقم الطائرة الأمريكية، وشكرني الرئيس ترامب بدوره على المساعدة التي قدمتها إسرائيل في هذه المهمة".

وأضاف نتنياهو: "بشكل عام، أشاد بنا ترامب إشادة بالغة. قال: 'أنتم رائعون'. ينظر إلى إسرائيل كحليف ثابت، حازم، وقوي، يقاتل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، ومعًا، نواصل سحق نظام الإرهاب الإيراني".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تدمير "أكبر مصنع للبتروكيماويات في إيران"، معتبرا أن ذلك يعني تفكيك آلة تمويل الحرس الثوري الإيراني بشكل منهجي، مضيفا: "ندمر المصانع، ونقضي على العناصر، ونواصل تصفية كبار المسؤولين".

واختتم نتنياهو تصريحه بالقول: "إيران لم تعد إيران التي كانت، وإسرائيل لم تعد إسرائيل التي كانت. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، والنظام الإرهابي في إيران أضعف من أي وقت مضى. وما هو المفتاح؟ ما هو السر؟ الإيمان والقوة. كلاهما متوفر لدينا بوفرة".
