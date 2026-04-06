نتنياهو: تفكيك ممنهج لتمويل الحرس الثوري واستهداف قياداته في إيران

أعلن أن تعمل على "تفكيك آلة تمويل بشكل ممنهج"، من خلال تدمير المصانع وتصفية كبار المسؤولين.



وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "تحدثتُ أمس مجددا مع صديقي، الرئيس . وأعربت عن تقديرنا البالغ لعملية الإنقاذ البطولية لعضو طاقم الطائرة ، وشكرني الرئيس ترامب بدوره على المساعدة التي قدمتها إسرائيل في هذه المهمة".



وأضاف نتنياهو: "بشكل عام، أشاد بنا ترامب إشادة بالغة. قال: 'أنتم رائعون'. ينظر إلى إسرائيل كحليف ثابت، حازم، وقوي، يقاتل جنبا إلى جنب مع ، ومعًا، نواصل سحق نظام الإرهاب ".



وكشف رئيس الوزراء عن تدمير "أكبر مصنع للبتروكيماويات في "، معتبرا أن ذلك يعني تفكيك آلة تمويل الإيراني بشكل منهجي، مضيفا: "ندمر المصانع، ونقضي على العناصر، ونواصل تصفية كبار المسؤولين".



واختتم نتنياهو تصريحه بالقول: "إيران لم تعد إيران التي كانت، وإسرائيل لم تعد إسرائيل التي كانت. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، والنظام الإرهابي في إيران أضعف من أي وقت مضى. وما هو المفتاح؟ ما هو السر؟ الإيمان والقوة. كلاهما متوفر لدينا بوفرة".

