ترامب يهدد صحفياً بالسجن ويطالب بكشف مصدر تسريب خبر إنقاذ طيار أميركي في إيران

قال الرئيس الأميركي ‌ إنه يطالب الصحفي الذي ⁠كان أول من سرب خبر إنقاذ أحد أفراد سلاح الجو الأميركي ‌في ⁠إيران بالكشف عن مصدره، وهدده بالسجن إذا ⁠رفض الإفصاح عنه.



وأضاف في مؤتمر صحافي: "سنتوجه إلى التي نشرت المعلومات ونقول لها: " خط أحمر إما أن تكشفوا مصدر المعلومات أو تسجنوا'.



يذكر أن أول من نشر خبر إنقاذ أحد أفراد سلاح الجو الأميركي في كانت شبكة CBS News الأميركية، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم .



وقامت CBS بنشر التقرير الأولي الذي تحدث عن إنقاذ الطيار الأول بعد إسقاط الطائرة F-15، وكان هذا قبل أن يتم تأكيد الخبر لاحقًا من قبل مسؤولين آخرين ورئيس ترامب.



كما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين، أنه عُثر على طيار وأنقذ، في حين استمر البحث عن الطيار الثاني قبل أن تتمكن القوات الأميركية مؤخرا من إنقاذه.

