إيران تعلن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل

أعلن "مقر خاتم الأنبياء" في الجيش ، فجر اليوم الثلاثاء، إطلاق مئات الصواريخ الباليستية على مصادر الطاقة في " "، ضمن سلسلة هجمات استهدفت عدة مواقع حيوية .



وأكدت مصادر عبرية انطلاق صافرات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من ، فيما أصدرت الداخلية إنذاراً مبكراً عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على "بئر السبع" و"ديمونا" ومناطق أخرى جنوب .



وأكد الجيش أن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ أطلقتها ، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه شن موجة من الضربات الجوية على مناطق واسعة في إيران.





وقال المقدم إبراهيم ذو الفقاري المتحدث العسكري الإيراني، عبر منصة "إكس"، إنه تم إطلاق 450 صاروخاً على مصادر الطاقة في "تل أبيب" وسط إسرائيل، ونشر مقطعاً زعم أنه يوثق وصول الصواريخ إلى أهدافها في "تل أبيب".



جاء ذلك بعد ساعات من نشر المتحدث العسكري تدوينة حذّر فيها من استهداف منشآت الطاقة في بلاده، قائلاً إن "المنطقة ستعيش في ظلام في حال تم استهداف الطاقة"، في إيران.





من جهتها، ادعت وكالة "تسنيم" أن "الصواريخ الإيرانية نجحت في اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، محققة إصابات مباشرة في أهداف استراتيجية".



وأشارت إلى تقارير عبرية عن اشتعال النيران في مصنع للمواد الكيميائية في "بئر السبع" إثر تعرضه لضربة صاروخية مباشرة، وتقارير عن استهداف مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في ذات المنطقة، وآخر في منطقة "رامات هوفيف" الصناعية.



تزامن ذلك مع الإعلان عن إطلاق صواريخ باليستية على مراكز استراتيجية في "حيفا"، وشركات ومصانع كيميائية في "بئر السبع"، ومقر تجمع للقوات في "بتاح تكفا".





في الإطار ذاته، أشار ذو الفقاري إلى أن "مقاتلات البحرية استهدفت سفينة الحاويات (SDN 7) بصاروخ (كروز) ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بعد تدميرها"، بذريعة ارتباطها بإسرائيل.



وأكد أن "حاملة المروحيات البرمائية التابعة للجيش الأمريكي، والتي تحمل الرقم (LHA-7)، تعرضت لهجوم بقذائف هجومية، ما أجبرها على التراجع إلى أعماق المحيط الهندي".





وأشار أيضاً إلى إسقاط 4 طائرات مسيّرة، الأولى من طراز (أوربيتر) في "كرمانشاه"، والثانية من طراز (هيرمس-900) في "أنديمشك"، إضافة إلى مسيرتين من طراز (إم كيو-9) في أصفهان وقشم، وعدة صواريخ "توماهوك" و"كروز" في طهران.





