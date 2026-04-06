تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران تعلن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل

Lebanon 24
06-04-2026 | 23:07
A-
A+

إيران تعلن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن "مقر خاتم الأنبياء" في الجيش الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، إطلاق مئات الصواريخ الباليستية على مصادر الطاقة في "تل أبيب"، ضمن سلسلة هجمات استهدفت عدة مواقع حيوية في إسرائيل.

وأكدت مصادر عبرية انطلاق صافرات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، فيما أصدرت الجبهة الداخلية إنذاراً مبكراً عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على "بئر السبع" و"ديمونا" ومناطق أخرى جنوب إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ أطلقتها طهران، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه شن موجة من الضربات الجوية على مناطق واسعة في إيران.


وقال المقدم إبراهيم ذو الفقاري المتحدث العسكري الإيراني، عبر منصة "إكس"، إنه تم إطلاق 450 صاروخاً على مصادر الطاقة في "تل أبيب" وسط إسرائيل، ونشر مقطعاً زعم أنه يوثق وصول الصواريخ إلى أهدافها في "تل أبيب".

جاء ذلك بعد ساعات من نشر المتحدث العسكري تدوينة حذّر فيها من استهداف منشآت الطاقة في بلاده، قائلاً إن "المنطقة ستعيش في ظلام في حال تم استهداف الطاقة"، في إيران.


من جهتها، ادعت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "الصواريخ الإيرانية نجحت في اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، محققة إصابات مباشرة في أهداف استراتيجية".

وأشارت إلى تقارير عبرية عن اشتعال النيران في مصنع للمواد الكيميائية في "بئر السبع" إثر تعرضه لضربة صاروخية مباشرة، وتقارير عن استهداف مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في ذات المنطقة، وآخر في منطقة "رامات هوفيف" الصناعية.

تزامن ذلك مع الإعلان عن إطلاق صواريخ باليستية على مراكز استراتيجية في "حيفا"، وشركات ومصانع كيميائية في "بئر السبع"، ومقر تجمع للقوات الإسرائيلية في "بتاح تكفا".


في الإطار ذاته، أشار ذو الفقاري إلى أن "مقاتلات الحرس الثوري البحرية استهدفت سفينة الحاويات (SDN 7) بصاروخ (كروز) ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بعد تدميرها"، بذريعة ارتباطها بإسرائيل.

وأكد أن "حاملة المروحيات البرمائية التابعة للجيش الأمريكي، والتي تحمل الرقم (LHA-7)، تعرضت لهجوم بقذائف هجومية، ما أجبرها على التراجع إلى أعماق المحيط الهندي".


وأشار أيضاً إلى إسقاط 4 طائرات مسيّرة، الأولى من طراز (أوربيتر) في "كرمانشاه"، والثانية من طراز (هيرمس-900) في "أنديمشك"، إضافة إلى مسيرتين من طراز (إم كيو-9) في أصفهان وقشم، وعدة صواريخ "توماهوك" و"كروز" في طهران.

مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

إسرائيل

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24