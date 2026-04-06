تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خلافات عميقة بين واشنطن وطهران تعرقل المفاوضات قبل الموعد النهائي

Lebanon 24
06-04-2026 | 23:15
A-
A+

خلافات عميقة بين واشنطن وطهران تعرقل المفاوضات قبل الموعد النهائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الآمال تتلاشى بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قبل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة، يبدي المفاوضون تشاؤما حيال استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الموعد النهائي الذي حدده، وهو الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي بعد أقل من يوم.

ويرجح ذلك أن ينفذ الرئيس الأميركي وعيده باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد في الحرب المستمرة منذ أسابيع.

ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أن الفجوة بين موقفي واشنطن وطهران واسعة جدا، بحيث يصعب تضييقها قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب.

وأفاد مسؤولون إيرانيون للوسطاء أنهم يتوقعون أن تواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع في بلادهم التي مزقتها الحرب، وأن تستمر إسرائيل في شن غارات جوية لاغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين، حتى في حال تقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

والإثنين قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن إيران "تتفاوض، على ما نعتقد، بحسن نية"، لكنه أضاف أنه في "حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل شيء".


وقال بعض المسؤولين الأميركيين إن ترامب كان أقل تفاؤلا في أحاديث خاصة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا إصدار أوامر نهائية بالضربات مساء الثلاثاء، مع الإشارة إلى أن تقييمه قد يتغير بناء على مجريات المحادثات خلال الليل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "الرئيس ترامب وحده يعلم ما سيفعله، وسيعرف العالم أجمع غدا (الثلاثاء) ما إذا كانت الجسور ومحطات توليد الكهرباء ستدمر".

ورفضت إيران مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى الحصول على تنازلات قصوى، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامجها النووي، وقدمت مقترحا خاصا بها، إلا أن ترامب صرح لاحقا للصحفيين أن رد طهران لم يكن كافيا للتوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر إن مساعي الوسطاء، باكستان ومصر وتركيا، لإيصال الرسائل الأميركية من وإلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وأجهزة استخباراتها، تواجه مصاعب، إذ أن موجات الغارات الجوية التي استهدفت العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحكومية للاتصالات، تصعّب على واشنطن تحديد الإيرانيين الذين يجب التفاوض معهم وكيفية الوصول إليهم.

وأقر ترامب علنا بالمشكلة عندما قال الإثنين: "أكبر مشكلة نواجهها في مفاوضاتنا هي عجزهم عن التواصل".
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

الإيراني

إسرائيل

الغارات

دونالد

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24