|
عربي-دولي
حادثة أمنية تعرقل جهود إجلاء المرضى من غزة
07-04-2026
|
00:15
أعلنت "
منظمة الصحة العالمية
" تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى مصر، عبر معبر
رفح
، حتى إشعار آخر، عقب حادثة أمنية أسفرت عن مقتل شخص الاثنين.
وقال
تيدروس أدهانوم
غبرييسوس
مدير عام المنظمة
: "بحزن كبير، تؤكد
منظمة الصحة
العالمية مقتل عامل متعاقد لتقديم خدمات للمنظمة في غزة اليوم خلال حادثة أمنية".
وأضاف غبرييسوس في تدوينة على "إكس" أن اثنين من العاملين في المنظمة كانا حاضرين أثناء الحادثة لكنهما لم يصابا بأذى.
وتابع: "عقب الحادثة، علّقت منظمة الصحة العالمية اليوم عملية الإجلاء الطبي للمرضى من غزة عبر رفح إلى مصر. وستبقى عمليات الإجلاء الطبي معلقة حتى إشعار آخر".
ولم تقدم المنظمة تفاصيل عما حدث، لكن غبرييسوس قال إن "السلطات المختصة" تجري تحقيقاً في الواقعة، مضيفاً: "ندعو إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: استكمال أكثر من 12 رحلة طيران وإجلاء آلاف الأميركيين بأمان من الشرق الأوسط
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: استكمال أكثر من 12 رحلة طيران وإجلاء آلاف الأميركيين بأمان من الشرق الأوسط
07/04/2026 09:30:21
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إجلاء جميع الركاب في مطار بن غوريون إلى منطقة آمنة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إجلاء جميع الركاب في مطار بن غوريون إلى منطقة آمنة
07/04/2026 09:30:21
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أسترالية: إجلاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز من مقر إقامته الرسمي في كانبرا بعد تهديد أمني استدعى نقله إلى موقع آمن
Lebanon 24
وسائل إعلام أسترالية: إجلاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز من مقر إقامته الرسمي في كانبرا بعد تهديد أمني استدعى نقله إلى موقع آمن
07/04/2026 09:30:21
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
روسآتوم الروسية: سنطلب وقف النار من أميركا وإسرائيل أثناء إجلاء موظفينا من بوشهر
Lebanon 24
روسآتوم الروسية: سنطلب وقف النار من أميركا وإسرائيل أثناء إجلاء موظفينا من بوشهر
07/04/2026 09:30:21
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.
Lebanon 24
"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.
02:23 | 2026-04-07
07/04/2026 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان بالفارسية من الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للشعب الإيراني
Lebanon 24
بيان بالفارسية من الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للشعب الإيراني
02:08 | 2026-04-07
07/04/2026 02:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
Lebanon 24
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
01:54 | 2026-04-07
07/04/2026 01:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!
Lebanon 24
قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!
01:48 | 2026-04-07
07/04/2026 01:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تكره حزب الله وإيران وخدعت أسرتها لخدمة "إسرائيل".. تعرفوا الى المتحدثة الجديدة باسم الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
تكره حزب الله وإيران وخدعت أسرتها لخدمة "إسرائيل".. تعرفوا الى المتحدثة الجديدة باسم الجيش الاسرائيلي
01:23 | 2026-04-07
07/04/2026 01:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
06:22 | 2026-04-06
06/04/2026 06:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
02:23 | 2026-04-07
"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.
02:08 | 2026-04-07
بيان بالفارسية من الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للشعب الإيراني
01:54 | 2026-04-07
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
01:48 | 2026-04-07
قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!
01:23 | 2026-04-07
تكره حزب الله وإيران وخدعت أسرتها لخدمة "إسرائيل".. تعرفوا الى المتحدثة الجديدة باسم الجيش الاسرائيلي
01:18 | 2026-04-07
عند الحدود السورية - العراقية.. جرحى جراء قصف على مواقع للحشد
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 09:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
