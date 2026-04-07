حادثة أمنية تعرقل جهود إجلاء المرضى من غزة

أعلنت " " تعليق عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى مصر، عبر معبر ، حتى إشعار آخر، عقب حادثة أمنية أسفرت عن مقتل شخص الاثنين.



وقال غبرييسوس : "بحزن كبير، تؤكد العالمية مقتل عامل متعاقد لتقديم خدمات للمنظمة في غزة اليوم خلال حادثة أمنية".



وأضاف غبرييسوس في تدوينة على "إكس" أن اثنين من العاملين في المنظمة كانا حاضرين أثناء الحادثة لكنهما لم يصابا بأذى.



وتابع: "عقب الحادثة، علّقت منظمة الصحة العالمية اليوم عملية الإجلاء الطبي للمرضى من غزة عبر رفح إلى مصر. وستبقى عمليات الإجلاء الطبي معلقة حتى إشعار آخر".



ولم تقدم المنظمة تفاصيل عما حدث، لكن غبرييسوس قال إن "السلطات المختصة" تجري تحقيقاً في الواقعة، مضيفاً: "ندعو إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".





