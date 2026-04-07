عربي-دولي

بالتجسس لصالح إيران.. اسرائيل توجه تهماً لـ4 من جنودها

Lebanon 24
07-04-2026 | 00:28
بالتجسس لصالح إيران.. اسرائيل توجه تهماً لـ4 من جنودها
تحتجز إسرائيل منذ أسابيع 4 من جنودها، وتحقق معهم بتهمة التجسس لصالح إيران، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.


واعتقل الجنود قبل أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية، وقالت الصحيفة يوم الإثنين، حيث سمح بنشر بعض المعلومات عن القضية، إنهم جنود في الخدمة الإلزامية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات لا تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر.

ويعتقد أن المشتبه بهم تصرفوا بناء على طلب من عملاء إيرانيين، لتصنيع متفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها.
وبحسب تفاصيل القضية، نفذ المتهمون هذه الأنشطة خلال الحرب الدائرة.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن هذه القضية تمثل تصعيدا جديدا في أنشطة التجسس المرتبطة بإيران.

يأتي ذلك في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي تأخذ منحى تصاعديا يثير قلقا كبيرا في الشرق الأوسط ويؤثر على الاقتصاد العالمي بقوة.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أشخاص لتجسسهم لصالح إسرائيل، وضمت آخر مجموعة ألقي القبض عليها 20 شخصا في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
تركيا.. توقيف شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
رويترز نقلا عن إعلام إيراني: طهران تعدم رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل
باعا معلومات "مزيفة".. ضبط شقيقين في إسرائيل بتهمة التجسس لصالح ايران
الولايات المتحدة

المنطقة الشمالية

يديعوت أحرونوت

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

