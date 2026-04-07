بعد ان كان يعتبر بطلاً.. اعتقال جندي أسترالي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في أفغانستان

ألقت الشرطة ، الثلاثاء، القبض على جندي أسترالي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ، عقب تحقيق شامل في سلوك النخبة في البلاد.





وأعلنت الشرطة أنها قبضت على الجندي السابق بن الذي يبلغ من العمر 47 عاما.



ولدى الجندي "صليب فيكتوريا"، وهو أعلى وسام عسكري بريطاني يمنح أيضا للعسكريين من دول الكومنولث والمستعمرات السابقة للإمبراطورية .

وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية كريسي باريت: "لم يكن الضحايا يشاركون في الأعمال العدائية وقت وقوع جرائم قتلهم المزعومة في أفغانستان. يشتبه في أن الضحايا أطلق عليهم النار من جانب المتهم، أو من جانب أعضاء تابعين له يعملون بأوامر منه".



وكان سميث، العضو السابق في فوج الخدمة الجوية الخاصة، يعتبر في وقت من الأوقات بطل الحرب الأكثر تميزا على قيد الحياة، لكن سمعته تلقت ضربة قوية عام 2018، عندما ربطت سلسلة من التقارير الصحفية اسمه لأول مرة بقتل سجناء أفغان عزل على أيدي قوات أسترالية، وهو ما نفاه.



وأدت تلك التقارير في نهاية المطاف إلى بدء تحقيق للشرطة في جرائم حرب يشتبه في أن جنودا أستراليين ارتكبوها.