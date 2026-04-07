تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
بعد ان كان يعتبر بطلاً.. اعتقال جندي أسترالي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في أفغانستان
Lebanon 24
07-04-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت الشرطة
الأسترالية
، الثلاثاء، القبض على جندي أسترالي سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في
أفغانستان
، عقب تحقيق شامل في سلوك
القوات الخاصة
النخبة في البلاد.
وأعلنت الشرطة أنها قبضت على الجندي السابق بن
روبرتس
سميث
الذي يبلغ من العمر 47 عاما.
ولدى الجندي "صليب فيكتوريا"، وهو أعلى وسام عسكري بريطاني يمنح أيضا للعسكريين من دول الكومنولث والمستعمرات السابقة للإمبراطورية
البريطانية
.
وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية كريسي باريت: "لم يكن الضحايا يشاركون في الأعمال العدائية وقت وقوع جرائم قتلهم المزعومة في أفغانستان. يشتبه في أن الضحايا أطلق عليهم النار من جانب المتهم، أو من جانب أعضاء تابعين له يعملون بأوامر منه".
وكان
روبرت
سميث، العضو السابق في فوج الخدمة الجوية الخاصة، يعتبر في وقت من الأوقات بطل الحرب
الأسترالي
الأكثر تميزا على قيد الحياة، لكن سمعته تلقت ضربة قوية عام 2018، عندما ربطت سلسلة من التقارير الصحفية اسمه لأول مرة بقتل سجناء أفغان عزل على أيدي قوات أسترالية، وهو ما نفاه.
وأدت تلك التقارير في نهاية المطاف إلى بدء تحقيق للشرطة في جرائم حرب يشتبه في أن جنودا أستراليين ارتكبوها.
مواضيع ذات صلة
الحدث: اعتقال جندي احتياط إسرائيلي بالدفاع الجوي بتهمة التخابر مع إيران
Lebanon 24
الحدث: اعتقال جندي احتياط إسرائيلي بالدفاع الجوي بتهمة التخابر مع إيران
07/04/2026 09:30:35
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتكابه أبشع الجرائم.. مقتل سجين خطير (صور)
Lebanon 24
بعد ارتكابه أبشع الجرائم.. مقتل سجين خطير (صور)
07/04/2026 09:30:35
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الأسترالية: اعتقال صينيين اثنين بتهمة التجسس
Lebanon 24
الشرطة الأسترالية: اعتقال صينيين اثنين بتهمة التجسس
07/04/2026 09:30:35
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: اغتيال المرشد الإيراني يعتبر إعلان حرب ضد المسلمين خصوصا الشيعة في مختلف مناطق العالم
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: اغتيال المرشد الإيراني يعتبر إعلان حرب ضد المسلمين خصوصا الشيعة في مختلف مناطق العالم
07/04/2026 09:30:35
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.
Lebanon 24
"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.
02:23 | 2026-04-07
07/04/2026 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان بالفارسية من الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للشعب الإيراني
Lebanon 24
بيان بالفارسية من الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للشعب الإيراني
02:08 | 2026-04-07
07/04/2026 02:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
Lebanon 24
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
01:54 | 2026-04-07
07/04/2026 01:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!
Lebanon 24
قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!
01:48 | 2026-04-07
07/04/2026 01:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تكره حزب الله وإيران وخدعت أسرتها لخدمة "إسرائيل".. تعرفوا الى المتحدثة الجديدة باسم الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
تكره حزب الله وإيران وخدعت أسرتها لخدمة "إسرائيل".. تعرفوا الى المتحدثة الجديدة باسم الجيش الاسرائيلي
01:23 | 2026-04-07
07/04/2026 01:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
06:22 | 2026-04-06
06/04/2026 06:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:23 | 2026-04-07
"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.
02:08 | 2026-04-07
بيان بالفارسية من الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا للشعب الإيراني
01:54 | 2026-04-07
المرشد الإيراني فاقد للوعي وغير قادر على إدارة البلاد.. تقرير استخباراتي يشرح واقع الحكم في ايران
01:48 | 2026-04-07
قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!
01:23 | 2026-04-07
تكره حزب الله وإيران وخدعت أسرتها لخدمة "إسرائيل".. تعرفوا الى المتحدثة الجديدة باسم الجيش الاسرائيلي
01:18 | 2026-04-07
عند الحدود السورية - العراقية.. جرحى جراء قصف على مواقع للحشد
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 09:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24