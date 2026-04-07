قبيل انتهاء مهلة ايران...B-2 الشبحية تستعد لمهمة!

يستعد الجيش الأميركي في منطقة العربي للبدء بتنفيذ تهديدات الرئيس الأميركي ضد ، ولاسيما مع تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة لإيران.

ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، على حسابيها باللغتين العربية والإنجليزية، في منصة "إكس" صورة للقاذفة سبيريت "بي-2" الشبحية، وأرفقتها بتعليق "تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.

وكتبت سنتكوم: "رؤساء طاقم من القوات الجوية الأميركية اثناء إجرائهم الفحوصات الفنية النهائية لقاذفة B-2 سبيريت الشبحية، تمهيدًا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي".

إذ بحسب صحيفة الأميركية، يبدي المفاوضون تشاؤما حيال استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الموعد النهائي الذي حدده، وهو الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق ، أي بعد أقل من يوم.

يشار إلى أن ترامب قال، في تصريحاته الأخيرة، إنه يمكن على إيران في ليلة واحدة قد تكون الليلة المقبلة، مشددا على أنه سيدمر كل الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران، بحلول منتصف الليل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مقبول بالنسبة له قبل انتهاء المدة المحددة.