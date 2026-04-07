"لمنع الحرب".. زعيمة المعارضة التايوانية تقوم بزيارة نادرة للصين.

تبدأ زعيمة التايوانية تشنغ لي وون الثلاثاء رحلة تستغرق ستة أيام إلى ، وهي زيارة نادرة للدعوة إلى توثيق العلاقات مع بكين، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأميركي .



وستكون تشنغ أول رئيسة لحزب كومينتانغ تزور الصين منذ عشر سنوات.



وتأتي زيارتها فيما تمارس ضغوطا على المشرعين المعارضين في تايوان للموافقة على صفقة بيع أسلحة أميركية إلى تايوان بقيمة تقارب 40 مليار دولار.

وبحسب العديد من المسؤولين والخبراء التايوانيين، فإن الرئيس الصيني شي جينبينغ يريد استغلال هذه الزيارة لتعزيز موقفه ومنع المزيد من مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان.



وباعتبارها الضامن لأمن ، تعد أكبر مورد للأسلحة لتايبيه، وهو أمر يثير غضب بكين.



وقبل مغادرتها إلى شنغهاي، قالت تشنغ في مؤتمر صحافي في مقر حزب كومينتانغ في تايبيه إن تايوان "يجب أن تفعل كل ما في وسعها لمنع اندلاع حرب".



وأضافت "يجب على الجانبين تعزيز حسن النية وتعميق الثقة المتبادلة"، معتبرة أن "الحفاظ على السلام يعني الحفاظ على تايوان".

وأصرت تشنغ على لقاء شي خلال هذه الرحلة، قبل أن تتوجّه إلى الولايات المتحدة.



ويدعم حزب كومينتانغ بناء علاقات أوثق مع الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وهددت باستخدام القوة لضمها إذا لزم الأمر.



لكن تشنغ التي حظي صعودها غير المتوقع إلى قمة حزب كومينتانغ والتي تلقّت رسالة تهنئة من شي في أكتوبر بعد فوزها بالمنصب، اتُهمت من المنتقدين بمن فيهم داخل الحزب، بأنها مؤيدة للصين أكثر من اللازم.



وقبل الرحلة، حذّرت أعلى هيئة سياسية في تايوان معنية بشؤون الصين من أن بكين ستحاول "قطع مشتريات تايوان العسكرية من الولايات المتحدة والتعاون مع دول أخرى"، وهو ما ينفيه حزب كومينتانغ.



وقالت تشنغ الأسبوع الماضي "هذه الرحلة مخصصة بالكامل للسلام والاستقرار عبر المضيق، ولا علاقة لها بشراء الأسلحة أو قضايا أخرى".



وتصاعد الخلاف بين المشرعين التايوانيين بشأن خطة الحكومة لإنفاق 1.25 تريليون دولار تايواني (39 مليار دولار أميركي) على الدفاع، والتي ما زالت عالقة منذ أشهر في الذي تسيطر عليه المعارضة.



وستمضي تشنغ ستة أيام في الصين حيث ستزور شنغهاي ونانجينغ وبكين حيث تأمل في لقاء شي.