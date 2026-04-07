الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد عناصره في قصف قرب الحدود العراقية-السورية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد عناصرها في قصف على غرب قرب الحدود مع ، متهمة وإسرائيل بذلك، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العراق (واع).وأورد الحشد في بيان أنه "في تمام الساعة 04,00 (01,00 ت غ) من فجر اليوم الثلاثاء، تعرّض اللواء 45" التابع لفصيل الموالي لإيران، "ضمن قاطع عمليات في الحشد الشعبي، إلى عدوان صهيو-أمريكي غادر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار" وفق تعبيره.وأكد الحشد الشعبي على "مواصلة أداء مهامه الأمنية بثبات"، مشددا على "جاهزيته العالية واستمراره في حفظ الأمن والاستقرار، رغم الاعتداءات الغادرة التي تطال مواقعه" بحسب تعبير البيان.