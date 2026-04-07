الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف موقع للبتروكيماويات في شيراز

أكد الجيش أنه قصف أمس الاثنين موقعاً للبتروكيماويات في مدينة .



وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في بيان: "هاجمنا في شيراز مجمعًا بتروكيميائيًا إضافيًا يعتبر أحد المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات ومواد تُستخدم في الصواريخ الباليستية في ".



ولفت الجيش الاسرائيل إلى ان هذا المصنع كانت تستخدمه القوات الإيرانية لإنتاج حمض النتريك، الذي يمثل مادة أساسية لإنتاج المتفجرات ومواد أخرى تدخل في عمليات تطوير الصواريخ الباليستية.



وأشار إلى أن يُعدّ هذا المجمع واحدًا من المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات ومواد تُستخدم في الصواريخ الباليستية في إيران، وذلك بعد أن هاجم جيش الإسرائيلي في وقت سابق أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران وكذلك المجمع البتروكيميائي في ماهشهر.

Advertisement