مطاردة ليلية في زحلة تنتهي بتوقيف 4 أشخاص وضبط أسلحة رشاشة

اعلنت بلدية – معلقة وتعنايل في بيان انه: "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن نطاق ، تمكّنت شرطة بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، خلال تنفيذ دورية اعتيادية في ساعات متأخرة من ليل الاثنين 6 نيسان 2026، من الاشتباه بسيارة من نوع Kia لون أحمر، حيث جرى تعقّبها وتوقيفها بعد المطاردة. وبتفتيش السيارة وفق الأصول، عُثر على أسلحة رشاشة وأجهزة اتصال لاسلكي".



اضافت: "لقد أوقفت عناصر الشرطة البلدية أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة، وذلك بالتنسيق مع المختصة، في إطار التعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية لحفظ الأمن والنظام العام. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر زحلة، حيث باشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها".



وتابعت: "هذا الحدث الأمني جرى بعد أقل من 72 ساعة من توقيف مشتبه بهم مع أسلحة حربية من قبل مفرزة استقصاء بتاريخ 3-4-2026. وعليه، فإن بلدية زحلة تؤكد التزامها الكامل بمواصلة العمل واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على سلامة المواطنين وصون الاستقرار في المدينة بالتنسيق مع القوى الأمنية المختصة".

