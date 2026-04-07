إقتصاد

غراهام: إيران تحاول تقويض نظام البترودولار لصالح اليوان

Lebanon 24
07-04-2026 | 04:25
أعلن عضو مجلس الشيوخ السيناتور الأميركي البارز ليندسي غراهام بأن إيران تحاول تغيير نظام "البترودولار" لصالح العملة الصينية "اليوان"، معتبرا أن هذا التوجه "يجب أن ينتهي"، وذلك على خلفية تصاعد التوترات المتعلقة بتجارة النفط العالمية في ظل إغلاق شبه كامل لمضيق "هرمز" ومحاولات بعض الدول الالتفاف على هيمنة الدولار، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال : "الإيرانيون يحاولون تحويل البترودولار إلى اليوان، وهذا أمر يجب أن ينتهي"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الإجراءات التي يقترحها لمواجهة هذه الخطوة.


ويأتي كلام  السيناتور في وقت تسعى فيه إيران إلى تعزيز التعاون النقدي والتجاري مع دول أخرى، بما يشمل استخدام عملات بديلة في تسوية مبيعات النفط.

ويعد "البترودولار" أحد ركائز الهيمنة الاقتصادية الأميركية عالميا، حيث تتم غالبية صفقات النفط الخام بالدولار منذ عقود.
مواضيع ذات صلة
