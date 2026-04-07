قرب جسر يعبر قناة بنما.. انفجار شاحنة وقود

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بعد انفجار شاحنة تحمل وقودا قرب جسر يعبر قناة بنما، وفق ما أعلنت السلطات.

ووقعت الحادثة في مجمع لتزويد شاحنات يقع بجوار جسر الأميركتين الذي يعبر القناة بين المحيطين.



وأظهرت صور التقطتها كاميرات مراقبة للانفجار تصاعد كرة نارية وسحابة كثيفة من الدخان من المنطقة.

وقال مسؤول جهاز الإطفاء البنمي فيكتور ألفاريز إن شخصا يعتقد أنه كان يعمل في المجمع قتل نتيجة الانفجار، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.وأعلنت أن الانفجار لم يؤثر على القناة.