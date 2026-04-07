تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تقول إن أقماراً روسية تدعم إيران في استهداف مواقع بالشرق الأوسط

Lebanon 24
07-04-2026 | 04:49
A-
A+
أوكرانيا تقول إن أقماراً روسية تدعم إيران في استهداف مواقع بالشرق الأوسط
أوكرانيا تقول إن أقماراً روسية تدعم إيران في استهداف مواقع بالشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف تقييم مخابراتي أوكراني أن أقمارًا اصطناعية روسية نفذت عشرات عمليات المسح التفصيلي لمنشآت عسكرية ومواقع حيوية في الشرق الأوسط، في إطار دعم استخباراتي لإيران لاستهداف قوات أمريكية وأهداف أخرى في المنطقة.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز»، أجرت الأقمار الروسية ما لا يقل عن 24 عملية مسح في 11 دولة خلال الفترة بين 21 و31 مارس، شملت 46 هدفًا من بينها قواعد عسكرية أمريكية ومطارات وحقول نفط.

وأشار التقييم إلى وجود نمط واضح، إذ تعرضت بعض هذه المواقع لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية بعد أيام من عمليات الرصد. كما أكد مصدران أمنيان غربي وإقليمي وجود نشاط مكثف للأقمار الروسية، مع تبادل الصور الاستخباراتية مع إيران.

ولفت التقرير إلى أن المراقبة شملت أيضًا مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، في ظل ما وصفه بحصار إيراني فعلي للسفن باستثناء غير المعادية.

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن أي دعم خارجي لإيران لن يؤثر على نجاح العمليات الأمريكية، بينما أشار دبلوماسيون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لم يعلق على هذه الاتهامات خلال اجتماع مجموعة السبع، رغم تقليله سابقًا من أهمية الدعم الروسي.

وذكر التقييم أن تبادل صور الأقمار الاصطناعية يتم عبر قناة اتصال دائمة بين موسكو وطهران، بمشاركة محتملة من عناصر استخبارات عسكرية روسية في إيران، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مواضيع ذات صلة
ترامب يتهم إيران بمحاولة الهيمنة على الشرق الأوسط واستهداف دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن شركة بلانت لعملائها: سنوقف صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بإيران والشرق الأوسط استجابة لطلب أميركي
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة غرب ووسط إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فوجئت باعتذار إيران لدول استهدفوها في الشرق الأوسط ويمكن اعتبار ذلك انتصاراً لنا ولحلفائنا
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

دبلوماسي

رويترز

أمريكي

الغاز

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24