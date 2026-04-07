كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل

قال الأميركية " " إن عملية إنقاذ الطيارين جعلت الإيرانيين يشعرون بالإذلال، على حد تعبيره.



ونجح الجيش الأميركي في سحب الضابط المتخصص بالأسلحة بعدما سقطت مقاتلة إف 15 إيغل في جنوب غربي يوم الجمعة الماضي، بأقل الخسائر الممكنة في تلك الظروف، رغم خسارته 4 طائرات.

لكن كيف تم إنقاذ الطيار من إيران؟

بينَ تضاريس وعرة وبيئة معادية، مرت أكثر من 24 ساعة ثقيلة على الطيارِ الأميركيّ الذي قفزَ من مقاتلة F-15 Eagle جنوبَ غربيِّ إيران؛ معزولاً، مصاباً، يراوغُ الزمنَ ويختبئُ خارجَ دائرةِ الخطر.



لكنْ على سترتِه العسكرية، استقرَّ جهازٌ صغيرٌ لا يتجاوزُ حجمَ الكفِّ تحولَ إلى خيطِ نجاتِه أتاحَ له البقاءَ متخفياً من جهة، ومتصلاً بفرقِ الإنقاذِ من جهةٍ أخرى. دونَ أنْ يكشفَ موقعَه



ذلك الجهازُ هو “CSEL”. بدأ العمل منذ لحظةِ سقوطِه.. إشارات مشفرة عبر الأقمارِ الصناعية، بتردداتٍ غامضةٍ بالنسبةِ لأنظمةِ الردِّ .



لم يُطلقِ الطيارُ نداءً تقليدياً، لا صوتاً ولا بثّاً مباشراً بل بياناتٍ صامتة تعبرُ السماء تنقلُ الإحداثياتِ والموقعَ والحالةَ والاستعدادَ للإخلاءِ وتُحدّثُها لحظياً بلا بصمةٍ تُلتقَطُ أو أثرٍ يُتتبَع.

ومعَ اقترابِ مِروحياتِ الإنقاذ، فُعِّلَ وضعُ التحديدِ المباشِرِ ما قادَ عمليةَ الإجلاءِ، وأنهاها بنجاح.



مهمةٌ معقدة نُفِذتْ بدقة جراحية، كانَ “CSEL” في قلبِها.

جهازٌ تطوّرُه Boeing، صُمِمَ خصيصاً لعملياتِ البحثِ والإنقاذِ القتالية، مكّنَ الطيارَ منَ الإفلاتِ منَ المطاردةِ وتفادي الأسر، داخلَ العمقِ مانحاً القوات الأميركيةَ أفضلية حاسمة وكاشفاً قوة التكنولوجيا الصغيرة وقدرتَها على ترجيحِ الكفةِ في ساحةِ المعركةِ الحديثة.