تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل

07-04-2026 | 04:50
A-
A+
كيف أنقذت أميركا طيارها الثاني العالق في إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف التفاصيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "جون راتكليف" إن عملية إنقاذ الطيارين جعلت الإيرانيين يشعرون بالإذلال، على حد تعبيره.

ونجح الجيش الأميركي في سحب الضابط المتخصص بالأسلحة بعدما سقطت مقاتلة إف 15 إيغل في جنوب غربي إيران يوم الجمعة الماضي، بأقل الخسائر الممكنة في تلك الظروف، رغم خسارته 4 طائرات.
لكن كيف تم إنقاذ الطيار من إيران؟
بينَ تضاريس وعرة وبيئة معادية، مرت أكثر من 24 ساعة ثقيلة على الطيارِ الأميركيّ الذي قفزَ من مقاتلة F-15 Eagle جنوبَ غربيِّ إيران؛ معزولاً، مصاباً، يراوغُ الزمنَ ويختبئُ خارجَ دائرةِ الخطر.

لكنْ على سترتِه العسكرية، استقرَّ جهازٌ صغيرٌ لا يتجاوزُ حجمَ الكفِّ تحولَ إلى خيطِ نجاتِه أتاحَ له البقاءَ متخفياً من جهة، ومتصلاً بفرقِ الإنقاذِ من جهةٍ أخرى. دونَ أنْ يكشفَ موقعَه

ذلك الجهازُ هو “CSEL”. بدأ العمل منذ لحظةِ سقوطِه.. إشارات مشفرة عبر الأقمارِ الصناعية، بتردداتٍ غامضةٍ بالنسبةِ لأنظمةِ الردِّ الإيرانية.

لم يُطلقِ الطيارُ نداءً تقليدياً، لا صوتاً ولا بثّاً مباشراً بل بياناتٍ صامتة تعبرُ السماء تنقلُ الإحداثياتِ والموقعَ والحالةَ والاستعدادَ للإخلاءِ وتُحدّثُها لحظياً بلا بصمةٍ تُلتقَطُ أو أثرٍ يُتتبَع.
ومعَ اقترابِ مِروحياتِ الإنقاذ، فُعِّلَ وضعُ التحديدِ المباشِرِ ما قادَ عمليةَ الإجلاءِ، وأنهاها بنجاح.

مهمةٌ معقدة نُفِذتْ بدقة جراحية، كانَ “CSEL” في قلبِها.
جهازٌ تطوّرُه Boeing، صُمِمَ خصيصاً لعملياتِ البحثِ والإنقاذِ القتالية، مكّنَ الطيارَ منَ الإفلاتِ منَ المطاردةِ وتفادي الأسر، داخلَ العمقِ الإيراني مانحاً القوات الأميركيةَ أفضلية حاسمة وكاشفاً قوة التكنولوجيا الصغيرة وقدرتَها على ترجيحِ الكفةِ في ساحةِ المعركةِ الحديثة.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: جميع القوات الأميركية التي أنقذت الطيار غادرت إيران تحت غطاء جوي كثيف
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. هكذا نفذت قوات أميركية خاصة عملية إنقاذ الطيار الثاني من إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي : الطيار الذي انقذ في إيران يتلقي العلاج عند الجهات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم يرغب خامنئي بتولي ابنه قيادة إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مدير وكالة الاستخبارات المركزية

جون راتكليف

الإيرانية

الإيراني

جنوب غرب

الاميركي

راتكليف

فادي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:35 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:23 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-04-07
Lebanon24
07:00 | 2026-04-07
Lebanon24
06:35 | 2026-04-07
Lebanon24
06:29 | 2026-04-07
Lebanon24
06:23 | 2026-04-07
Lebanon24
06:05 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24