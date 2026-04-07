في فرنسا... إصطدام قطار كان في داخله 350 شخصاً بقافلة عسكريّة

شهدت منطقة نويو-لي-مين في إقليم با-دو-كاليه شمال ، حادثا مأسويا، بعدما اصطدم قطار سريع "تي جي في"، بقافلة عسكرية تابعة للجيش الفرنسي.



وأدى الحادث إلى مقتل سائق البالغ من العمر 50 عاما، على الفور.



وأعلنت أن القطار كان يقل على متنه 350 راكبا، وأصيب 27 منهم بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. (روسيا اليوم)



