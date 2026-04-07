تجاوز الخطوط الحمراء.. هل يُشكل قصف الكنيس نقطة تحول في قواعد الاشتباك؟

تعرّضت العاصمة طهران لموجة غارات متزامنة استهدفت أنحاء متفرقة منها، حيث أسفرت الضربات عن تدمير معبد يهودي في "شارع فلسطين"، وهو ما اعتُبر حادثة مشبعة بالدلالات الرمزية في ظل ذروة الصدام العسكري مع وتل أبيب.

ورصدت التقارير دوي انفجارات هزت الضواحي الشمالية والجنوبية الغربية، مما عكس اتساع رقعة القصف التي لم تقتصر على المواقع الحيوية بل طالت أبنية سكنية، حيث تواصل فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في حين أكدت المصادر الرسمية ارتفاع حصيلة القتلى في مدينة "برديس" إلى 6 أشخاص.



ويكتسب استهداف المعبد حساسية بالغة بالنظر إلى وضع "الطائفة الكليمية" التي تقطن منذ القدم وتمارس شعائرها ولديها تمثيل ، حيث كشفت الصور المتداولة تحطم محتويات دينية وكتب عبرية داخل الموقع القريب من المقر السابق للسفارة .

ويأتي هذا الانفجار الميداني في ربع الساعة الأخير قبل انقضاء المهلة التي حددها لضرب البنية التحتية، وسط قراءات تشير إلى أن تكثيف العمليات يرمي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط الميداني والسياسي على القيادة الإيرانية.



