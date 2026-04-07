عربي-دولي

مسيّرة استطلاعية أميركية حلقت بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية

07-04-2026 | 06:05
مسيّرة استطلاعية أميركية حلقت بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية
كشف مصدر في هيئة مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط لوكالة "تاس" الروسية انه تم رصد مسيّرة استطلاعية أميركية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" فوق المياه المحايدة للخليج، مشيرا إلى أن التحليق هذه المرة بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية.

ولفت المصدر إلى أن "طائرة الاستطلاع المسيرة الأميركية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" التي أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" العسكرية الإيطالية في صقلية تم رصدها فوق المياه المحايدة للخليج بالقرب من جزيرة خارك".

وأكد أن الطائرة المسيرة حلقت بالقرب من الجزيرة على ارتفاع يزيد عن 14 كيلومتراً، ثم توجهت شمالاً لتعود مجدداً.

وأشار مصدر الوكالة إلى أن طائرات من هذا النوع قادرة على توفير معلومات استطلاع في الزمن الحقيقي ومراقبة مساحات واسعة من البحر والبر، وتعمل كقدرة إضافية للطائرات المضادة للغواصات من طراز "بوينغ بي-8 بوسيدون".

Advertisement
الخارجية الروسية: نسمع تكهنات بشأن التحضير لعملية في جزيرة خارك الإيرانية ونأمل أن تكون مجرد تصريحات
وكالة مهر: هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت جزيرة خارك جنوبي إيران ودوي انفجارات في الجزيرة
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: جزيرة خارك ستتحول إلى مقبرة للأعداء
قيادة العمليات المشتركة في العراق: أسقطنا مسيرة محلية الصنع كانت تحلق بالقرب من سد الموصل
Advertisement
