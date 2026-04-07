مسيّرة استطلاعية أميركية حلقت بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية

كشف مصدر في هيئة مراقبة الحركة الجوية في لوكالة "تاس" الروسية انه تم رصد مسيّرة استطلاعية أميركية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" فوق المياه المحايدة للخليج، مشيرا إلى أن التحليق هذه المرة بالقرب من خارك .



ولفت المصدر إلى أن "طائرة المسيرة الأميركية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون" التي أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" العسكرية في صقلية تم رصدها فوق المياه المحايدة للخليج بالقرب من جزيرة خارك".



وأكد أن الطائرة المسيرة حلقت بالقرب من على ارتفاع يزيد عن 14 كيلومتراً، ثم توجهت شمالاً لتعود مجدداً.



وأشار مصدر الوكالة إلى أن طائرات من هذا النوع قادرة على توفير معلومات استطلاع في الزمن الحقيقي ومراقبة مساحات واسعة من البحر والبر، وتعمل كقدرة إضافية للطائرات المضادة للغواصات من طراز " بي-8 بوسيدون".





