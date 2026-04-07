إسرائيل قتلت قياديّاً بارزاً في الحرس الثوريّ... هذه هويّته

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل العقيد محسن شهاوند، أحد قيادات ، في منطقة شمالي مدينة الأهواز.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات قوية في ، صباح الثلاثاء، وأعلن الجيش استهداف مجمع ثان للبتروكيماويات في يدعم صناعة الصواريخ، وكذلك استهداف موقع بشمال غرب أطلق منه عشرات الصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تحليق مقاتلات أميركية وإسرائيلية في سماء طهران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 130 نظاماً للدفاع الجوي في إيران.

كما تعرض في مدينة خرم آباد في محافظة لورستان غربي إيران لغارات جوية أميركية وإسرائيلية، حسبما أعلن نائب المحافظ، ولا توجد حالياً أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. وأشار إعلام إيراني إلى سقوط 18 قتيلاً جراء الهجمات على محافظة البرز منذ فجر اليوم. (العربية)