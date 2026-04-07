عربي-دولي

إسرائيل قتلت قياديّاً بارزاً في الحرس الثوريّ... هذه هويّته

07-04-2026 | 06:23
أفادت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل العقيد محسن شهاوند، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني، في منطقة شمالي مدينة الأهواز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات قوية في طهران، صباح الثلاثاء، وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مجمع ثان للبتروكيماويات في شيراز يدعم صناعة الصواريخ، وكذلك استهداف موقع بشمال غرب إيران أطلق منه عشرات الصواريخ.
 
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تحليق مقاتلات أميركية وإسرائيلية في سماء طهران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 130 نظاماً للدفاع الجوي في إيران.
 
كما تعرض المطار الدولي في مدينة خرم آباد في محافظة لورستان غربي إيران لغارات جوية أميركية وإسرائيلية، حسبما أعلن نائب المحافظ، ولا توجد حالياً أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار. وأشار إعلام إيراني إلى سقوط 18 قتيلاً جراء الهجمات على محافظة البرز منذ فجر اليوم. (العربية)
