شرايين الحياة مهددة.. اليكم خريطة المنشآت الإيرانية المهددة بوعيد ترامب

مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي ، كشف تقرير تحليلي عن قائمة الأهداف الحيوية المرشحة للاستهداف ضمن البنية التحتية ، والتي تتجاوز المواقع العسكرية التقليدية لتطال مفاصل الدولة الأساسية في قطاعي الطاقة والنقل.

ويأتي هذا التحول في بنك الأهداف كجزء من استراتيجية "الضغط " الرامية للتأثير المباشر في حياة الملايين وشل النشاط الصناعي والخدماتي في البلاد.



وتصدر قطاع الكهرباء قائمة المواقع المهددة، حيث تبرز محطة "دماوند" شرق كأكبر مزود للعاصمة، ومحطة "الشهيد رجائي" في قزوين التي تغذي المحاور الصناعية، بالإضافة إلى محطة "نكا" الشمالية ومحطة بوشهر النووية ذات الأهمية الاستراتيجية في الجنوب.

وحذر التقرير من أن استهداف هذه المنشآت لن يقتصر أثره في انقطاع ، بل سيمتد لتعطيل شبكات المياه والاتصالات والإنتاج الصناعي بشكل شامل.



وإلى جانب الطاقة، وضع التقرير "الجسور الحيوية" كهدف استراتيجي ثانٍ، نظراً لدورها كعقد ربط رئيسية بين الأقاليم؛ إذ تؤمن الجسور في محيط العاصمة حركة التجارة نحو كرج والمناطق الشمالية الغربية، فيما تمثل الممرات الجبلية والجسور المؤدية إلى سواحل بحر قزوين والحدود الغربية شرايين إمداد لا غنى عنها للاقتصاد المحلي والتحركات اللوجستية، مما يجعل تدميرها وسيلة لعزل المحافظات وقطع سلاسل الإمداد الحيوية داخل الجغرافيا الإيرانية.