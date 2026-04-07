Advertisement

هدنة الـ 45 يوماً تمثل مخرجا محتملا للطرفين.. هذه الثُلاثية تحرّك أميركا نحو طهران

07-04-2026 | 10:00
مع تصاعد التوتر في المنطقة ودخول الضربات الأميركية ـ الإسرائيلية على ايران شهرها الثاني، رسم المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية جوناثان واتشيل صورة حادة للخيارات المتاحة بين واشنطن وطهران. 
 
هدنة 45 يوما.. فرصة أم فخ؟
ورأى واتشيل في حديث الى "سكاي نيوز عربية" أن الهدنة المقترحة التي تمتد 45 يوما تمثل مخرجا محتملا لكلا الطرفين من رحى هذه الحرب، مستحضرا في هذا السياق خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي ألقاه.

غير أن المستشار الأميركي السابق لم يخف الوجه الآخر للمعادلة، وحذر من أن غياب التسوية سيفتح الباب أمام استهداف الولايات المتحدة لبنية تحتية حيوية إيرانية، من بينها مرافق الطاقة والجسور، مقرا بأن ثمن ذلك سيكون باهظا على الجانبين.

وأشار واتشيل إلى أن واشنطن تسعى إلى إيجاد أطراف ربما من صفوف المعارضة الإيرانية، قادرة على الانخراط في هذه المفاوضات، مضيفاً أن ملف مضيق هرمز يحتل موقعاً محوريا ضمن المعادلة التفاوضية برمتها.

الضربات الانتقائية
وعن الخيار العسكري، رسم واتشيل ملامح استراتيجية أميركية محسوبة بدقة، وأكد أنه في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى التحرك عسكرياً، فإنها ستوجّه ضرباتها نحو أهداف بعينها، في مقدمتها المناطق التي تحكم عليها قوات الحرس الثوري الإيراني قبضتها، مع الحرص الشديد على تجنب الأهداف التي يرتادها المدنيون بكثافة، تفاديا لأي اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ولفت واتشيل إلى أن انتهاج هذه الاستراتيجية ينطوي على غاية مزدوجة: إثبات الجدية الأميركية في مواجهة المنظومة العسكرية الإيرانية من جهة، وزرع بذور الانشقاق بين النظام وشعبه من جهة أخرى.

الا انه حذر في الوقت ذاته إلى الخطر المقابل، وهو أن ضربات تلحق خسائر بشرية فادحة قد تنتج أثرا عكسيا، يتمثل في التفاف الشعب الإيراني حول حكومته، وهو سيناريو تسعى واشنطن جاهدة إلى تفاديه.

اليورانيوم المخصب: خط أحمر 
ووصف واتشيل مسألة اليورانيوم المخصب بأنها من النقاط الجوهرية التي لا تقبل المساومة، مؤكدا ضرورة أن تتخلى إيران عن هذه الكميات تخليا تاما، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لدول الخليج العربي وأوروبا على حد سواء.

وأوضح أن امتلاك إيران لهذه المواد يضعها على عتبة القدرة على تصنيع أسلحة نووية، وهو ما قد يمكنها من إغلاق مضيق هرمز عمدا، مستحضرا في هذا الصدد أحداث عام 2023، حين شنت إيران هجماتها على إسرائيل بالتنسيق مع حزب الله، الذي تسبب بدوره في أزمات جسيمة للبنان جراء انخراطه في هذا المحور.(سكاي نيوز)


Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع أكسيوس: مفاوضات بين واشنطن وإيران والوسطاء بشأن شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام عن هدنة لـ "45 يوما" بين أميركا وإيران.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC: هناك عدة أمور قيد النقاش وترامب لم يوافق بعد على مقترح محتمل لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع طفيف في أسعار النفط بعد أنباء عن محادثات أميركية إيرانية بشأن وقف محتمل لإطلاق النار 45 يوما
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 20:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:34 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:32 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:26 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:10 | 2026-04-07
Lebanon24
13:00 | 2026-04-07
Lebanon24
12:34 | 2026-04-07
Lebanon24
12:32 | 2026-04-07
Lebanon24
12:26 | 2026-04-07
Lebanon24
12:22 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
