ما هي الجسور التي استهدفت داخل إيران؟

07-04-2026 | 08:53
ما هي الجسور التي استهدفت داخل إيران؟
شهدت الساعات الأخيرة موجة من الهجمات الجوية التي استهدفت بشكل مباشر شبكة المواصلات والإمداد في إيران، مع التركيز على الجسور الحيوية بوصفها ركائز أساسية للبنية التحتية. 
 
والاثنين، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مهددا بتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة.

وقال ترامب إن "كل جسر في إيران سيتم تدميره"، وإن محطات توليد الطاقة "ستتوقف عن العمل"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق "مقبول" قبل انتهاء المهلة المحددة.

فيما يلي عرض للجسور الإيرانية التي شملتها موجة القصف الأميركي الإسرائيلي:

جسر خارج قم 

تعرض جسر خارج مدينة قم في شمال إيران الثلاثاء لهجوم أميركي إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن معاون محافظ المنطقة مرتضى حيدري.

وقال المسؤول في محافظة قم "تعرض أحد الجسور.. خارج مدينة قم وفي غرب المحافظة، لهجوم من العدو الأميركي والصهيوني".

جسر على طريق تبريز-زنجان

كما تم تداول أنباء عن غارة جوية استهدفت جسرا على طريق تبريز-زنجان السريع في شمال غرب إيران، وأيضا جسر يحيى أباد في وسط إيران.
 
جسر يحيى أباد

تعرض جسر آخر في وسط إيران لهجوم أميركي إسرائيلي الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" عن نائب محافظ أصفهان، مشيرا الى وقوع قتيلين وثلاثة جرحى.

وقال المسؤول أكبر صالحي "شن العدو الأميركي الصهيوني المعتدي هجوما على جسر سكة حديد يحيى آباد في مدينة كاشان. وأسفر الهجوم عن استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

ويقع جسر يحيى أباد الحيوي للسكك الحديدية في منطقة كاشان بمحافظة أصفهان وسط إيران.

جسر في إقليم زنجان

كما استهدافت الهجمات أحد جسور السكك الحديدية في إقليم زنجان، وفق مت نقل الإعلام الإيراني عن مسؤول محلي.

جسر "بي 1"

وفي الثاني من أبريل، تعرض "جسر بي 1" الاستراتيجي، الذي يربط طهران بمدينة كرج، لضربات جوية أدت إلى أضرار جسيمة.

وأظهرت الصور واللقطات المتداولة انهيارا جزئيا في المقاطع الخرسانية للجسر، الذي يعد أعلى جسر في الشرق الأوسط وافتتح مؤخرا هذا العام. (سكاي نيوز عربية)
