عربي-دولي
إيرانيون بين الخوف والإنهاك.. الحرب تغيّر المزاج
07-04-2026
11:28
بحسب صحيفة "
واشنطن بوست
"، تتسع داخل
إيران
حالة من القلق والإنهاك مع استمرار الحرب، رغم تأكيد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الإيرانيين يريدون استمرار الهجمات. وتنقل الصحيفة عن إيرانيين أن الصورة على الأرض أكثر تعقيداً، إذ يخشى كثيرون أن يقود التصعيد إلى تدمير طويل الأمد للاقتصاد والبنية التحتية، فيما يدفع المدنيون الثمن الأكبر.
وتشير الشهادات إلى أن بعض الإيرانيين استقبلوا بداية الضربات بشيء من الأمل في التغيير، خصوصاً بعد مقتل
المرشد الأعلى
علي خامنئي
، إلا أن هذا الشعور تبدل مع انتقال الهجمات إلى أهداف اقتصادية وصناعية وطبية. أحد المدرسين من
طهران
قال إن الأمر لم يعد متعلقاً بالنظام فقط، بل بحياة الناس ومستقبل البلاد، فيما شدد مدير مصنع على أن البنية التحتية تمثل ثروة وطنية تخص الشعب، وأن تدميرها يعني عملياً استهداف السكان أنفسهم.
وتضيف الصحيفة أن الضربات طالت جسوراً ومصانع وجامعات ومنشآت طبية، في وقت قُدرت فيه حصيلة القتلى المدنيين منذ 28 شباط بنحو 1500 شخص، وفق تحالف من منظمات حقوق الإنسان. كما أجبرت الحرب عدداً من الإيرانيين على الفرار، بينما تحدث آخرون عن أثر عكسي للهجمات، إذ دفعت حتى بعض الراغبين في التغيير إلى رفض حصوله بهذه الطريقة.
وفي واحدة من أكثر الشهادات تعبيراً، قال ممثل من طهران إنه شعر في بداية الحرب بصدمة ممزوجة بإحساس بأن مرحلة ما قد انتهت، لكن هذا تبدل سريعاً إلى إرهاق جماعي عميق. وأضاف أنه عاد إلى العاصمة بعد سماعه عن أضرار قرب منزله، ليجد مدينة لم يعد يتعرف إليها، مؤكداً أن حجم الدمار كان أكبر مما تخيله، وأن الناس باتوا يشعرون بتعب شديد ولا يعتقدون أن هذا الهجوم الخارجي سيقود إلى أي نتيجة جيدة.
مواضيع ذات صلة
الزواج في زمن الحرب.. قصص حبّ تتحدّى الخوف
الزواج في زمن الحرب.. قصص حبّ تتحدّى الخوف
بيان للمرشد الإيراني: اغتيال غلام رضا سليماني يذكرنا بأهمية قوات الباسيج وخوف العدو من مواجهتها
بيان للمرشد الإيراني: اغتيال غلام رضا سليماني يذكرنا بأهمية قوات الباسيج وخوف العدو من مواجهتها
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
بين براهين العلم وهواجس الخوف.. من يُذكي نيران الخوف من اللقاحات؟
الخارجية الإيرانية: الموقف بشأن مضيق هرمز وشروط إنهاء الحرب لم يتغير
الخارجية الإيرانية: الموقف بشأن مضيق هرمز وشروط إنهاء الحرب لم يتغير
أكسيوس عن مصدر: صعوبة الوصول لاتفاق بين ايران واميركا قبل انتهاء المهلة
أكسيوس عن مصدر: صعوبة الوصول لاتفاق بين ايران واميركا قبل انتهاء المهلة
صندوق النقد يحذّر.. الأسواق الناشئة أكثر هشاشة أمام الصدمات
صندوق النقد يحذّر.. الأسواق الناشئة أكثر هشاشة أمام الصدمات
زامير: مفترق استراتيجي في المواجهة مع إيران وتوسيع العمليات على عدة جبهات
زامير: مفترق استراتيجي في المواجهة مع إيران وتوسيع العمليات على عدة جبهات
بعد اختطافها.. إطلاق سراح صحافية أميركية في العراق
بعد اختطافها.. إطلاق سراح صحافية أميركية في العراق
كندا: على أطراف الصراع الإيراني عدم استهداف البنية التحتية المدنية
كندا: على أطراف الصراع الإيراني عدم استهداف البنية التحتية المدنية
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
أيضاً في عربي-دولي
13:10 | 2026-04-07
أكسيوس عن مصدر: صعوبة الوصول لاتفاق بين ايران واميركا قبل انتهاء المهلة
13:00 | 2026-04-07
صندوق النقد يحذّر.. الأسواق الناشئة أكثر هشاشة أمام الصدمات
12:34 | 2026-04-07
زامير: مفترق استراتيجي في المواجهة مع إيران وتوسيع العمليات على عدة جبهات
12:32 | 2026-04-07
بعد اختطافها.. إطلاق سراح صحافية أميركية في العراق
12:26 | 2026-04-07
كندا: على أطراف الصراع الإيراني عدم استهداف البنية التحتية المدنية
12:22 | 2026-04-07
بدلا من أميركا.. منتخب إيران يصر على إقامة مبارياته بمونديال 2026 في المكسيك
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 20:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 20:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 20:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
