إيرانيون بين الخوف والإنهاك.. الحرب تغيّر المزاج

بحسب صحيفة " "، تتسع داخل حالة من القلق والإنهاك مع استمرار الحرب، رغم تأكيد الرئيس الأميركي أن الإيرانيين يريدون استمرار الهجمات. وتنقل الصحيفة عن إيرانيين أن الصورة على الأرض أكثر تعقيداً، إذ يخشى كثيرون أن يقود التصعيد إلى تدمير طويل الأمد للاقتصاد والبنية التحتية، فيما يدفع المدنيون الثمن الأكبر.



وتشير الشهادات إلى أن بعض الإيرانيين استقبلوا بداية الضربات بشيء من الأمل في التغيير، خصوصاً بعد مقتل ، إلا أن هذا الشعور تبدل مع انتقال الهجمات إلى أهداف اقتصادية وصناعية وطبية. أحد المدرسين من قال إن الأمر لم يعد متعلقاً بالنظام فقط، بل بحياة الناس ومستقبل البلاد، فيما شدد مدير مصنع على أن البنية التحتية تمثل ثروة وطنية تخص الشعب، وأن تدميرها يعني عملياً استهداف السكان أنفسهم.



وتضيف الصحيفة أن الضربات طالت جسوراً ومصانع وجامعات ومنشآت طبية، في وقت قُدرت فيه حصيلة القتلى المدنيين منذ 28 شباط بنحو 1500 شخص، وفق تحالف من منظمات حقوق الإنسان. كما أجبرت الحرب عدداً من الإيرانيين على الفرار، بينما تحدث آخرون عن أثر عكسي للهجمات، إذ دفعت حتى بعض الراغبين في التغيير إلى رفض حصوله بهذه الطريقة.



وفي واحدة من أكثر الشهادات تعبيراً، قال ممثل من طهران إنه شعر في بداية الحرب بصدمة ممزوجة بإحساس بأن مرحلة ما قد انتهت، لكن هذا تبدل سريعاً إلى إرهاق جماعي عميق. وأضاف أنه عاد إلى العاصمة بعد سماعه عن أضرار قرب منزله، ليجد مدينة لم يعد يتعرف إليها، مؤكداً أن حجم الدمار كان أكبر مما تخيله، وأن الناس باتوا يشعرون بتعب شديد ولا يعتقدون أن هذا الهجوم الخارجي سيقود إلى أي نتيجة جيدة.

