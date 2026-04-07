نيويورك تايمز: ضربات عسكرية مكثفة على إيران لإجبارها على فتح هرمز

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولها إن تكثيف الهجمات يهدف لإجبار فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن قطعت الاتصالات المباشرة مع بسبب تهديد الرئيس الأميركي بتدمير حضارتها، رغم استمرار المحادثات مع وسطاء وقف إطلاق النار.

ونقلت عن مسؤولين إيرانيين كبار أن أوقفت جهود التفاوض مع ، وأبلغت باكستان بأنها لن تنخرط بعد الآن في محادثات وقف إطلاق النار.

صحيفة معاريف نقلت من جهتها، أن الهجمات على السكك الحديدية تهدف إلى صعوبة تعزيز القوات في بلد واسع المساحة، بالإضافة إلى عزل طهران عن باقي البلاد عبر البنية التحتية الحديدية، مما يسهل على المتظاهرين التحرك عند الحاجة.

وأضافت أن هجمات قوية في العاصمة طهران ومدينة قم، واستهدفت بعض المواقع العسكرية مثل مجمعات خوجير وبارشين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن الهدف هو منع استمرار نقل الأسلحة داخل إيران، وأن الهجمات ستستمر لبعض الوقت ولا يُتوقع أن تنتهي قريبًا.