عربي-دولي

زاخاروفا: لهذا السبب لا يجوز السماح بعسكرة الفضاء

Lebanon 24
07-04-2026 | 12:02
زاخاروفا: لهذا السبب لا يجوز السماح بعسكرة الفضاء
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه لا يجوز بتاتا السماح بعسكرة الفضاء، لأن كل ما يحدث على الأرض يمكن أن يتكرر ويحدث أيضا في الفضاء.
وأضافت زاخاروفا في حديث للصحفيين على هامش ماراثون "الفضاء مع المعرفة"، ردا على سؤال حول مخاطر عسكرة الفضاء: "تخيلوا فقط أن كل ما شهدناه في عدد من الصراعات المفتوحة على الأرض سيحدث وسيتكرر في الفضاء الخارجي. عندها ستجد الإجابة عن سؤال لماذا يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع عسكرة الفضاء. ليس لأنه سيء نظريا، وليس لأنه خطير نظريا، ولكن لأن لدينا ما يكفي على الأرض من المشاكل والأمور الملحة التي يجب معالجتها أولا".

وأكدت الدبلوماسية الروسية أن كمية الأسلحة المتاحة لمختلف دول العالم قد منحت بعض الدول المنفردة الفرصة لاعتبار نفسها مخولة باستخدامها "لتدمير أكبر عدد ممكن من الناس"، مع الشعور "بالإفلات التام من العقاب".

وتابعت زاخاروفا قائلة: "لقد تم عسكرة الأرض بالفعل، ولكن هل يثير ذلك إعجاب الجميع ؟ لكن تخيلوا الشيء نفسه في الفضاء. هذه هي الإجابة عن سؤال ما إذا كنا مستعدين لذلك أم لا".
