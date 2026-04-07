عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات يبحث ورئيسة وزراء اليابان تطورات المنطقة

07-04-2026 | 11:47
رئيس دولة الإمارات يبحث ورئيسة وزراء اليابان تطورات المنطقة
رئيس دولة الإمارات يبحث ورئيسة وزراء اليابان تطورات المنطقة photos 0
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم اتصالا هاتفيا من ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد وساناي تاكايتشي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأدانت رئيسة الوزراء هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن اليابان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وسيادتها وضمان سلامة وأمن مواطنيها.


واستعرض الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية وما تشهده من تطور في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيدين بالاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.


كما أكد الجانبان مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير والنماء للبلدين وشعبيهما.
Advertisement
Advertisement
