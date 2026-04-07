Advertisement
عربي-دولي
بدلا من أميركا.. منتخب إيران يصر على إقامة مبارياته بمونديال 2026 في المكسيك
Lebanon 24
07-04-2026
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ وزير الرياضة
الإيراني
أحمد دنيامالي بأن مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 في
الولايات المتحدة
تبدو "ضئيلة للغاية"، في ظل استمرار التوترات مع
واشنطن
وتصاعد الصراع في المنطقة قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة.
وأكد دنيامالي أن الطلب الإيراني بنقل مباريات المنتخب إلى المكسيك لا يزال قائماً، موضحاً أن
طهران
لم تتلقَّ حتى الآن أي رد من الاتحاد الدولي
لكرة القدم
، رغم أن برنامج الدور الأول يضع المنتخب الإيراني في لوس أنجلوس وسياتل.
وقال، وفق ما نقل موقع "يورو سبورت"، إن المنتخب سيبقى جاهزاً للمشاركة، لكن القرار النهائي سيعود إلى الحكومة
الإيرانية
. وأضاف أن التصريحات الأميركية، ولا سيما الصادرة عن
دونالد ترامب
، بدت متناقضة، مشدداً على أن لوائح "فيفا" تفرض على الدولة المضيفة توفير الضمانات الأمنية اللازمة، وهو ما لا تراه طهران متوافراً حتى الآن.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن مشاركة المنتخب في الولايات المتحدة تبقى مستبعدة في ظل الظروف الحالية، إلا إذا توفرت ضمانات أمنية واضحة، وعندها فقط ستحسم الحكومة موقفها النهائي من خوض البطولة.
وكان
ترامب
قد قال سابقاً إن المنتخب الإيراني "مرحب به" في كأس العالم، لكنه أبدى في الوقت نفسه تحفظاً على قدومه، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين وحياتهم. (سي ان ان)
Advertisement
Advertisement
