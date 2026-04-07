|
Advertisement
عربي-دولي
بعد اختطافها.. إطلاق سراح صحافية أميركية في العراق
Lebanon 24
07-04-2026
|
12:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مجموعة
عراقية
مدعومة من
إيران
، الثلاثاء، إطلاق سراح الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون بعد أسبوع على اختطافها في
بغداد
.
وقال متحدث باسم "
كتائب
حزب الله
"، في منشور عبر تطبيق "
تلغرام
"، إن كيتلسون أُفرج عنها بشرط أن تغادر
العراق
فوراً.
ولم تتضح على الفور وجهتها أو مكان وجودها بعد الإفراج.
وكان أليكس بليتساس، وهو جهة الاتصال المعينة لها في
الولايات المتحدة
ومحلل
الأمن القومي
في شبكة "
سي إن
إن"، قد قال سابقاً لشبكة "
سي بي إس نيوز
" إن الحكومة
الأمريكية
حذرت كيتلسون من تهديد محدد صادر عن "كتائب حزب الله"، مشيراً إلى أن الجماعة كانت تسعى، بحسب تلك التحذيرات، إلى خطف صحفيات أو قتلهن.
كما أفاد مسؤول أميركي لـ"سي بي إس نيوز" بأن كيتلسون تلقت أكثر من تحذير بشأن تهديدات تستهدفها، بينها تحذير وُجه إليها في الليلة التي سبقت اختطافها.
Advertisement
Advertisement
