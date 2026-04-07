بعد اختطافها.. إطلاق سراح صحافية أميركية في العراق

أعلنت مجموعة مدعومة من ، الثلاثاء، إطلاق سراح الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون بعد أسبوع على اختطافها في .



وقال متحدث باسم " "، في منشور عبر تطبيق " "، إن كيتلسون أُفرج عنها بشرط أن تغادر فوراً.



ولم تتضح على الفور وجهتها أو مكان وجودها بعد الإفراج.



وكان أليكس بليتساس، وهو جهة الاتصال المعينة لها في ومحلل في شبكة " إن"، قد قال سابقاً لشبكة " " إن الحكومة حذرت كيتلسون من تهديد محدد صادر عن "كتائب حزب الله"، مشيراً إلى أن الجماعة كانت تسعى، بحسب تلك التحذيرات، إلى خطف صحفيات أو قتلهن.



كما أفاد مسؤول أميركي لـ"سي بي إس نيوز" بأن كيتلسون تلقت أكثر من تحذير بشأن تهديدات تستهدفها، بينها تحذير وُجه إليها في الليلة التي سبقت اختطافها.

