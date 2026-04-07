أكسيوس عن مصدر: صعوبة الوصول لاتفاق بين ايران واميركا قبل انتهاء المهلة

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر، "بإحراز تقدم بالمفاوضات بين إيران وأميركا، لكن الوصول لاتفاق قبل نهاية المهلة لا يزال صعبا".
كما نقل عن مسؤول أميركي، قوله إن "البيت الأبيض اعتبر رد إيران الذي أرسلته عبر الوسطاء يوم الاثنين مشجعا نسبيا"، موضحا أن "مقترح إيران الأخير لم يكن ما نريده تماما لكنه أفضل بكثير مما توقعناه. وتابع: "هناك بالتأكيد حديث عن وقف إطلاق النار".
وذكر مصدر مطلع للموقع، أن "الوسطاء يضغطون بقوة والمحادثات جدية وسننتظر الرد الإيراني، ومن المتوقع استمرار المحادثات خلال الساعات المقبلة حتى انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".