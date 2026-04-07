الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن وتؤكد مواصلة التحرك لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

أعربت عن أسفها الشديد لعدم توصل ، يوم الثلاثاء، إلى اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى وضع حد للهجمات والتهديدات غير القانونية التي تنفذها ضد الاقتصاد العالمي، وذلك عبر تبني مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات على السفن، ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في .

وأضافت في بيان: "يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية".

واعتبر البيان أن "إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة ".ووجهت الإمارات الشكر إلى مملكة على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية، مؤكدة أنها ستواصل حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية، بحسب البيان