الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن وتؤكد مواصلة التحرك لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

أعربت دولة الإمارات عن أسفها الشديد لعدم توصل مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إلى اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى وضع حد للهجمات والتهديدات غير القانونية التي تنفذها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك عبر تبني مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات على السفن، ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: "يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية".