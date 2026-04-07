الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن وتؤكد مواصلة التحرك لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

07-04-2026 | 14:04
الإمارات تأسف لإخفاق مجلس الأمن وتؤكد مواصلة التحرك لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
أعربت دولة الإمارات عن أسفها الشديد لعدم توصل مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إلى اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى وضع حد للهجمات والتهديدات غير القانونية التي تنفذها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك عبر تبني مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات على السفن، ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: "يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية".

واعتبر البيان أن "إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات". 

ووجهت الإمارات الشكر إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية، مؤكدة أنها ستواصل حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية، بحسب البيان
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
بيان وزراء خارجية "مجموعة السبع": أكدنا مجددًا ضرورة السماح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز
كوريا الجنوبية: حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية للأمن والاقتصاد
الاتحاد الأوروبي: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز "أولوية عاجلة"
