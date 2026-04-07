سفير إيران لدى الامم المتحدة: تصريحات ترامب غير مسؤولة

اعتبر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن "تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على "حضارة بكاملها" في إيران "غير مسؤولة بالكامل"، متّهما سيّد البيت الأبيض بأنه ينوي ارتكاب "جرائم حرب".
وقال السفير الإيراني في مجلس الأمن الدولي: "اليوم استخدم رئيس الولايات المتحدة لغة ليست فقط غير مسؤولة بالكامل، بل مقلقة تماما".
وتابع: "من المؤسف أنه أمام أنظار المجتمع الدولي، يهدّد رئيس الولايات المتحدة، من دون حرج وبوقاحة، بتدمير كامل البنى التحتية في إيران، بما فيها الجسور ومحطات توليد الكهرباء ومنشآت الطاقة، عبر توجيه إنذار نهائي والكشف علنا عن نيته ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".