سفير إيران لدى الامم المتحدة: تصريحات ترامب غير مسؤولة

اعتبر السفير لدى أمير سعيد إيرواني، أن "تهديدات الرئيس الأميركي بالقضاء على "حضارة بكاملها" في "غير مسؤولة بالكامل"، متّهما سيّد بأنه ينوي ارتكاب "جرائم حرب".

وقال السفير الإيراني في : "اليوم استخدم رئيس لغة ليست فقط غير مسؤولة بالكامل، بل مقلقة تماما".

وتابع: "من المؤسف أنه أمام أنظار ، يهدّد رئيس الولايات المتحدة، من دون حرج وبوقاحة، بتدمير كامل البنى التحتية في إيران، بما فيها الجسور ومحطات توليد الكهرباء ومنشآت الطاقة، عبر توجيه إنذار نهائي والكشف علنا عن نيته ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".