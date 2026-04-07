تحذير أميركي جديد.. دعوة لإعادة النظر في السفر إلى السعودية والحج

أطلقت السفارة الأميركية في الرياض تحذيراً أمنياً جديداً لرعاياها في ، دعتهم فيه إلى إعادة النظر في السفر إلى ، لا سيما لأداء الحج هذا العام، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات.



وقالت السفارة في بيان إن سلامة المواطنين تبقى أولوية لدى الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات في عن كثب، وداعية الأميركيين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.



كما شجعت السفارة المواطنين الأميركيين على مغادرة السعودية عبر الرحلات التجارية المتاحة، لافتة إلى أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحاً رغم القيود المتكررة الناتجة عن تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى الرياض والدمام.



وفي ما يتعلق بموسم الحج 2026، أوضحت السفارة أنه اعتباراً من 18 نيسان سيُطلب من الراغبين في دخول مكة المكرمة إبراز تصريح حج أو بطاقة إقامة صادرة من مكة أو تصريح عمل ساري المفعول، فيما يتوجب على حاملي التأشيرات الأخرى مغادرة مكة قبل هذا التاريخ، على أن تستمر هذه الإجراءات حتى أوائل منتصف حزيران.



وأعلنت السفارة والقنصليات الأميركية تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، مع الإبقاء على خدمات طوارئ محدودة فقط للمواطنين الأميركيين.



كذلك تحدثت السفارة عن تقارير بشأن تهديدات محتملة تستهدف أماكن تجمع الأميركيين، مثل الفنادق والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن والميليشيات المتحالفة معها قد تستهدف الجامعات الأميركية أو المصالح المرتبطة بأميركيين في المملكة والمنطقة. (روسيا اليوم)





