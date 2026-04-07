Advertisement

تحذير أميركي جديد.. دعوة لإعادة النظر في السفر إلى السعودية والحج

07-04-2026 | 14:40
تحذير أميركي جديد.. دعوة لإعادة النظر في السفر إلى السعودية والحج
تحذير أميركي جديد.. دعوة لإعادة النظر في السفر إلى السعودية والحج photos 0
أطلقت السفارة الأميركية في الرياض تحذيراً أمنياً جديداً لرعاياها في السعودية، دعتهم فيه إلى إعادة النظر في السفر إلى المملكة، لا سيما لأداء الحج هذا العام، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات.

وقالت السفارة في بيان إن سلامة المواطنين الأميركيين تبقى أولوية لدى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات في الشرق الأوسط عن كثب، وداعية الأميركيين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

كما شجعت السفارة المواطنين الأميركيين على مغادرة السعودية عبر الرحلات التجارية المتاحة، لافتة إلى أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحاً رغم القيود المتكررة الناتجة عن تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى الرياض والدمام.

وفي ما يتعلق بموسم الحج 2026، أوضحت السفارة أنه اعتباراً من 18 نيسان سيُطلب من الراغبين في دخول مكة المكرمة إبراز تصريح حج أو بطاقة إقامة صادرة من مكة أو تصريح عمل ساري المفعول، فيما يتوجب على حاملي التأشيرات الأخرى مغادرة مكة قبل هذا التاريخ، على أن تستمر هذه الإجراءات حتى أوائل منتصف حزيران.

وأعلنت السفارة والقنصليات الأميركية تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، مع الإبقاء على خدمات طوارئ محدودة فقط للمواطنين الأميركيين.

كذلك تحدثت السفارة عن تقارير بشأن تهديدات محتملة تستهدف أماكن تجمع الأميركيين، مثل الفنادق والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن إيران والميليشيات المتحالفة معها قد تستهدف الجامعات الأميركية أو المصالح المرتبطة بأميركيين في المملكة والمنطقة. (روسيا اليوم)

 
Advertisement
دعوة أميركيّة جديدة لمواطنيها في لبنان: ننصحكم بشدّة بالتفكير في السفر
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: تحذير بعدم السفر إلى لبنان والعراق وإيران وندعو لمغادرتها فورا
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: رفع مستوى التحذير من السفر إلى الأردن وعُمان والسعودية والإمارات إلى المستوى الثالث
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: رفع مستوى تحذير السفر إلى قطر إلى المستوى الثالث
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

